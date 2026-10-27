El brote de ébola en Congo supera los 10 mil casos mientras autoridades buscan frenar su expansión

Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido de la historia y casi la mitad de los 10 mil 060 casos confirmados con el virus han muerto, según datos del Ministerio congoleño de Salud. Eso también lo convierte en el brote más mortífero de la enfermedad en la historia del país.

El brote de ébola , que avanza con rapidez en República Democrática del Congo, ha alcanzado los 10 casos confirmados, mostraron el martes datos del gobierno, mientras las autoridades sanitarias tratan de frenar la propagación de la enfermedad en varios países africanos.

El brote, declarado en mayo, está causado por el raro virus de Bundibugyo, para el que no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados. Los equipos de respuesta se enfrentan a conflictos armados, carreteras en mal estado y violencia por parte de residentes alimentada por la desconfianza y la desinformación. Esos obstáculos agravan el desafío de convencer a la gente de que informe sobre los síntomas y acepte tratamiento en comunidades que han soportado años de violencia y epidemias repetidas.

En comparación con el brote de ébola en África Occidental de 2014-2016 —el mayor y más mortífero de la historia, con más de 28 mil casos, incluidos más de 11 mil fallecimientos—, este ha registrado al menos el triple de casos y de muertes en el tiempo transcurrido desde que fue declarado.

También se ha extendido más lejos por África que cualquier brote previo de ébola, alcanzando tres regiones, con casos registrados en Kenia y Nigeria. Hasta ahora se ha registrado en cinco países, incluidos Uganda y Francia, ambos sin casos activos en este momento.

Un problema recurrente en la propagación en África es lo que parece ser una vigilancia poco estricta, ya que la mayoría de los primeros casos se confirmaron mucho después de que las personas empezaran a mostrar síntomas o después de viajar.

Los ministros de Salud de África tenían previsto celebrar el miércoles una cumbre virtual para reforzar la respuesta colectiva del continente. “El ébola está cruzando fronteras. Nuestra respuesta debe moverse más rápido, con una coordinación más fuerte, mayor solidaridad y un liderazgo político decisivo”, indicó Jean Kaseya, jefe del Centro de Control de Enfermedades de África.

Al menos 2 mil 600 pacientes se han recuperado de la enfermedad en República Democrática del Congo, lo que ha traído raros momentos de alegría a las comunidades afectadas. Un video viral esta semana mostró a trabajadores sanitarios con equipo de protección completo bailando mientras los dos últimos pacientes eran dados de alta de un centro de tratamiento en Mongbwalu, provincia de Ituri.

80% DE LOS CONTAGIOS ESTÁN FUERA DEL MONITORAJE

En Congo, la enfermedad se ha extendido a 66 zonas de salud en ocho provincias, frente a tres zonas cuando se declaró por primera vez en mayo. Personal de respuesta le ha dicho a The Associated Press que están viendo centros de tratamiento en algunas de esas zonas de salud desbordados, personas que siguen escépticas y violentas hacia ellos, y trabajadores sanitarios que con frecuencia se declaran en huelga para protestar por salarios retrasados o impagos.

Al menos la mitad de las muertes registradas corresponden a personas que no han sido ingresadas en centros de tratamiento, una señal de que en muchas zonas la gente todavía no está informando de los síntomas.

En muchas zonas, el personal sanitario se enfrenta a desafíos que van desde necesidades básicas, como contar con vehículos adecuados, hasta otros más complejos, como persuadir a las familias para que entreguen a sus parientes enfermos con la enfermedad o que han muerto por ella y necesitan ser enterrados de forma segura.

Han pasado más de cinco meses desde que se declaró el brote y los trabajadores sanitarios siguen siendo atacados por aldeanos enfurecidos. Una enfermera fue asesinada y otro trabajador sanitario resultó gravemente herido el sábado mientras respondían a una alerta de ébola en Bafwasende, provincia de Tshopo.