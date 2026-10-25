Uganda refuerza controles fronterizos para frenar la propagación del ébola

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    Uganda refuerza controles fronterizos para frenar la propagación del ébola
    Una trabajadora de la salud revisa la temperatura de una persona en una clínica temporal en el cruce fronterizo de Mpondwe que conecta Uganda y la República Democrática del Congo, el 4 de junio de 2026. AP

Autoridades ugandeses dijeron que habían desplegado expertos en ébola en el Congo para ayudar a contener el virus del ébola tipo Bundibugyo

Uganda está reforzando los controles fronterizos para frenar la propagación del mortífero virus del ébola y ahora exige que los ciudadanos que regresen de la vecina República Democrática del Congo pasen 21 días en cuarentena a su propio costo, informó el Ministerio de Salud el domingo, mientras los investigadores examinan cómo una mujer que viajó de Uganda a Nigeria contrajo la enfermedad.

El brote en el Congo ha matado a miles, pero Uganda no ha registrado casos confirmados desde que declaró terminado su brote el 28 de julio. Estableció por primera vez controles fronterizos en mayo, restringiendo a todos salvo a los viajeros esenciales, incluidos trabajadores humanitarios y conductores de camiones, sujetos a controles.

Los casos de ébola en Kenia suben a 7, incluidos médicos que atendieron al primer paciente

Aquellos con antecedentes de viajes al Congo no pueden transitar por Uganda, tampoco en vuelos chárter (renta completa o parcial de una aeronave por parte de una persona, empresa o grupo para un viaje específico).

Según las nuevas medidas anunciadas el domingo, los viajeros congoleños no esenciales deberán regresar por el cruce fronterizo más cercano y ellos asumirán el gasto, mientras que quienes ingresen ilegalmente enfrentarán procesos judiciales, indicó el ministerio ugandés.

Uganda también informó que los 60 contactos del primer paciente de Kenia, incluidos personal fronterizo, empleados de hotel y operadores de transporte, completaron 21 días de monitoreo sin síntomas y fueron dados de alta del seguimiento.

El paciente, un hombre keniano de 40 años que vivía en el Congo, viajó por Uganda y llegó a Kenia el 3 de octubre. Dio positivo y murió el 5 de octubre. Ocho contactos dieron positivo posteriormente; un familiar cercano de 65 años murió el viernes, lo que elevó a dos el número de fallecidos en Kenia.

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