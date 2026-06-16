El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos

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    El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos
    Nuevas cartas de El Chapo para el tribunal de Estados Unidos Vanguardia

Además de solicitar la comunicación con su abogado, el exlíder del cártel señaló que no le permiten ver a su esposa e hijas

El 16 de junio, nuevamente, el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, envió cartas desde su celda de alta seguridad.

Las dos nuevas cartas registradas fueron enviadas a la Corte del Distrito Este de Nueva York. En su contenido, el convicto narcotraficante argumentó que su familia fue tratada ‘injustamente’ durante el juicio. También vuelve a pedir su liberación, tras haber sido sentenciado a una cadena perpetua con 30 años adicionales sin derecho a libertad condicional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/financiaba-mencho-a-faccion-de-los-chapitos-garcia-harfuch-PF21428214

En el contenido de las cartas, Guzmán Loera exige que sus documentos sean devueltos. Aseguró que durante su juicio no se tuvo en cuenta ‘la posesión oculta’ en Estados Unidos para su libertad.

Tengo derecho a alegar mis motivos personales por la falta de pruebas, ya que la política del tribunal federal no fue justa con mi familia debido a mi cruel castigo’ escribió Guzmán Loera.

En los mismos argumentos, reiteró que el jurado fue intimidado por el tribunal con respecto a su liberación. En una de las dos cartas, la cual estaba dirigida al Tribunal de Distrito de Brooklyn, aseguró que sus derechos habían sido ‘violados’ por la anulación de su juicio. Nuevamente, exigió tener comunicación con su abogado y ver al resto de su familia, haciendo referencia a su esposa Emma Coronel y sus dos hijas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-chapo-le-envia-carta-a-sheinbaum-solicitando-ser-deportado-a-mexico-NC21320863

Soy Joaquín ‘El Chapo’ Loera Guzmán, y me dirijo a ambas autoridades para que tengan en cuenta mi carta en relación con mi situación de salud en la prisión de máxima seguridad ADMAX, para que se me conceda el privilegio de recibir visitas de mi familia. Tal y como establece la ley’ aseveró El Chapo en sus cartas.

En estas cartas no se ha destacado que haya pedido su deportación a México para continuar con su condena.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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