El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos

El 16 de junio, nuevamente, el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, envió cartas desde su celda de alta seguridad. Las dos nuevas cartas registradas fueron enviadas a la Corte del Distrito Este de Nueva York. En su contenido, el convicto narcotraficante argumentó que su familia fue tratada ‘injustamente’ durante el juicio. También vuelve a pedir su liberación, tras haber sido sentenciado a una cadena perpetua con 30 años adicionales sin derecho a libertad condicional.

En el contenido de las cartas, Guzmán Loera exige que sus documentos sean devueltos. Aseguró que durante su juicio no se tuvo en cuenta ‘la posesión oculta’ en Estados Unidos para su libertad. ‘Tengo derecho a alegar mis motivos personales por la falta de pruebas, ya que la política del tribunal federal no fue justa con mi familia debido a mi cruel castigo’ escribió Guzmán Loera.

En los mismos argumentos, reiteró que el jurado fue intimidado por el tribunal con respecto a su liberación. En una de las dos cartas, la cual estaba dirigida al Tribunal de Distrito de Brooklyn, aseguró que sus derechos habían sido ‘violados’ por la anulación de su juicio. Nuevamente, exigió tener comunicación con su abogado y ver al resto de su familia, haciendo referencia a su esposa Emma Coronel y sus dos hijas.

‘Soy Joaquín ‘El Chapo’ Loera Guzmán, y me dirijo a ambas autoridades para que tengan en cuenta mi carta en relación con mi situación de salud en la prisión de máxima seguridad ADMAX, para que se me conceda el privilegio de recibir visitas de mi familia. Tal y como establece la ley’ aseveró El Chapo en sus cartas. En estas cartas no se ha destacado que haya pedido su deportación a México para continuar con su condena.

Publicidad