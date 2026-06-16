Financiaba ‘Mencho’ a facción de ‘Los Chapitos’: García Harfuch

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era el principal enlace con ese grupo del Cártel de Sinaloa y aseguró que, hasta ahora, las autoridades no tienen indicios de que esa relación continúe tras su muerte.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, mantenía una alianza con la facción de Los Chapitos a la que brindaba apoyo financiero y de personal.

A pregunta de Grupo Reforma para precisar la relación del líder del CJNG con los ‘Chapitos’, el Secretario respondió:

“Contestando a la pregunta que hicieron sobre con qué grupos delictivos tenía relación este Cártel, específicamente con el Cártel de Sinaloa, mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos”.

-¿Qué alcances detectaron que tuvo esa alianza?

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa”.

-¿intercambiaban persona, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza?

“Un refuerzo financiero y de personal de Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa”.

-¿Eso generó alguna alerta en particular al Gobierno?

“Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo alianza criminal genera una alerta que hay que atender”.

-Tras el abatimiento de este personaje, ¿continúa esta alianza?

“No, como lo mencioné, ya no tenemos al momento ningún indicio que esto continúe, no lo descartamos, lo que me refiero es que ahorita no tenemos algún indicio de que continúe”.

Las declaraciones se producen casi cuatro meses después de la muerte de Oseguera Cervantes, ocurrida en febrero pasado durante un operativo militar en Jalisco.

Minutos antes, también en la mañanera, al responder una pregunta sobre la reorganización del CJNG tras la muerte de su fundador, Harfuch explicó que el grupo criminal conserva liderazgos regionales con áreas de influencia claramente definidas, situación que evitó una escalada de violencia tras el abatimiento del capo.

El Secretario indicó que las autoridades mantienen identificados a diversos mandos regionales de la organización, varios de ellos con órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición vigentes.

Sobre la relación entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, reiteró que el contacto principal estaba concentrado en Oseguera Cervantes.

“Principalmente era el propio líder principal quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos”, dijo.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no existen elementos que permitan afirmar que la alianza siga vigente.

“No tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio de que continúe”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada por el Gabinete de Seguridad, desde octubre de 2024 han sido detenidos diversos operadores del CJNG en Jalisco, Nayarit y otras entidades, como parte de las acciones para debilitar la estructura de mando que quedó tras la muerte de Oseguera Cervantes.