El Chapo le envía carta a Sheinbaum solicitando ser deportado a México

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    El Chapo le envía carta a Sheinbaum solicitando ser deportado a México
    Carta de El Chapo para Claudia Sheinbaum Vanguardia

Además de pedir la repatriación, el exlíder del cártel de Sinaloa se quejó sobre las instalaciones y la exclusión que debe cumplir en su condena perpetua

El 11 de junio se difundió en medios de información y redes sociales que Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ le solicitó directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ser deportado de regreso a su país.

En el 2026 se han destacado varios intentos, a través de cartas escritas a mano, de Guzmán Loera pidiendo a la corte de los Estados Unidos ser repatriado a México y así no cumplir su condena en la prisión de máxima seguridad ‘ADX Florence’ en Colorado. Deberá cumplir una condena perpetua de más de 30 años.

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Brian Cogan, juez del caso del exlíder del cártel de Sinaloa, ha sido el encargado de negar las solicitudes de El Chapo. En una de sus cartas más recientes, firmada el 2 de junio del 2026, Guzmán Loera le solicitó a la presidenta de México ayuda para regresar al territorio.

Se debe destacar que en México, el exnarcotraficante fue arrestado 3 veces, y en las tres ocasiones logró fugarse, poniendo en cuestión la capacidad de las autoridades mexicanas y exhibiendo la influencia del crimen organizado en el país.

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior (sic) para regresar a México’, escribe Guzmán Loera.

En su carta argumenta que su exigencia se limita a cumplir su condena en México, su país de origen. Explica que la solicitud también busca ayudar a su abogada para desarrollar su caso en un tribunal donde se hable español y no inglés. En la carta, como en las anteriores, reitera que su juicio no fue justo y que se le imputaron crímenes de asesinato, que según él, fueron cometidos por el gobierno de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/el-chapo-pide-trato-justo-en-eu-la-carta-que-envio-desde-prision-y-lo-que-reclama-BL20099866

Posteriormente, en una carta firmada dos días después, le solicitó al juez Cogan la oportunidad de demostrar que supuestamente ha cambiado y que sus hijas, junto con su esposa, lo necesitan.

$!Carta de Joaquín Guzmán Loera
Carta de Joaquín Guzmán Loera Redes

Actualmente, dos de los hijos de El Chapo (Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López) yacen presos en los Estados Unidos. Sus otros dos hijos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, están prófugos y son objetivos prioritarios por las autoridades de México y de Estados Unidos por liderar la facción de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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