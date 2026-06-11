El Chapo le envía carta a Sheinbaum solicitando ser deportado a México

En el 2026 se han destacado varios intentos, a través de cartas escritas a mano, de Guzmán Loera pidiendo a la corte de los Estados Unidos ser repatriado a México y así no cumplir su condena en la prisión de máxima seguridad ‘ADX Florence’ en Colorado. Deberá cumplir una condena perpetua de más de 30 años.

El 11 de junio se difundió en medios de información y redes sociales que Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ le solicitó directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ser deportado de regreso a su país.

Brian Cogan, juez del caso del exlíder del cártel de Sinaloa, ha sido el encargado de negar las solicitudes de El Chapo. En una de sus cartas más recientes, firmada el 2 de junio del 2026, Guzmán Loera le solicitó a la presidenta de México ayuda para regresar al territorio.

Se debe destacar que en México, el exnarcotraficante fue arrestado 3 veces, y en las tres ocasiones logró fugarse, poniendo en cuestión la capacidad de las autoridades mexicanas y exhibiendo la influencia del crimen organizado en el país.

‘La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior (sic) para regresar a México’, escribe Guzmán Loera.

En su carta argumenta que su exigencia se limita a cumplir su condena en México, su país de origen. Explica que la solicitud también busca ayudar a su abogada para desarrollar su caso en un tribunal donde se hable español y no inglés. En la carta, como en las anteriores, reitera que su juicio no fue justo y que se le imputaron crímenes de asesinato, que según él, fueron cometidos por el gobierno de México.