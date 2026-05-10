Semifinales Liga MX: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul definen a los finalistas del Clausura 2026

Las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX quedaron definidas luego de una ronda de Cuartos de Final que dejó fuera a América, Tigres, Atlas y Toluca, y confirmó a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca como los cuatro equipos que pelearán por el boleto a la Gran Final del futbol mexicano. La primera llave será entre Pumas y Pachuca. Los universitarios avanzaron después de empatar 6-6 en el marcador global ante América, haciendo valer su condición de líder de la fase regular. Los Tuzos, por su parte, eliminaron con autoridad al Toluca tras imponerse 3-0 en el global y dejar sin posibilidad de tricampeonato a los Diablos Rojos.

La otra Semifinal enfrentará a Chivas y Cruz Azul, una serie de alto impacto entre el segundo y tercer lugar de la tabla general. El Rebaño llegó a esta instancia tras empatar 3-3 en el global ante Tigres y avanzar por mejor posición, mientras que La Máquina superó 4-2 al Atlas para instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo. De acuerdo con el calendario previsto, los partidos de ida se disputarán entre el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, mientras que las vueltas se jugarán entre el sábado 16 y domingo 17. En la serie Pumas vs Pachuca, la ida será en el Estadio Hidalgo y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. En el cruce Chivas vs Cruz Azul, La Máquina abrirá como local y el Rebaño cerrará la eliminatoria, aunque las sedes están pendientes por la entrega de inmuebles mundialistas a FIFA.

Así quedaron las Semifinales del Clausura 2026: Pumas vs Pachuca Ida: Estadio Hidalgo Vuelta: Estadio Olímpico Universitario Fechas tentativas: jueves 14 y domingo 17 de mayo Chivas vs Cruz Azul Ida: sede de Cruz Azul por confirmar Vuelta: sede de Chivas por confirmar Fechas tentativas: miércoles 13 y sábado 16 de mayo En caso de empate en el marcador global, Pumas y Chivas tendrían la ventaja por haber terminado mejor ubicados en la fase regular. La Liga MX todavía deberá oficializar horarios, canales de transmisión y sedes definitivas para una antesala de Final marcada por la pelea deportiva y por la logística mundialista.

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