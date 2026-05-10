Semifinales Liga MX: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul definen a los finalistas del Clausura 2026

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    Semifinales Liga MX: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul definen a los finalistas del Clausura 2026
    Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul buscarán el pase a la Final del Clausura 2026 en unas Semifinales con sabor a revancha en la Liga MX. FOTO: VANGUARDIA MX

La Liguilla ya tiene a sus cuatro sobrevivientes; las series se disputarán la próxima semana, con horarios oficiales aún por confirmar

Las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX quedaron definidas luego de una ronda de Cuartos de Final que dejó fuera a América, Tigres, Atlas y Toluca, y confirmó a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca como los cuatro equipos que pelearán por el boleto a la Gran Final del futbol mexicano.

La primera llave será entre Pumas y Pachuca. Los universitarios avanzaron después de empatar 6-6 en el marcador global ante América, haciendo valer su condición de líder de la fase regular.

Los Tuzos, por su parte, eliminaron con autoridad al Toluca tras imponerse 3-0 en el global y dejar sin posibilidad de tricampeonato a los Diablos Rojos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/contra-quien-juega-saltillo-soccer-definen-la-semifinal-de-la-liga-tdp-mx-IE20606824

La otra Semifinal enfrentará a Chivas y Cruz Azul, una serie de alto impacto entre el segundo y tercer lugar de la tabla general.

El Rebaño llegó a esta instancia tras empatar 3-3 en el global ante Tigres y avanzar por mejor posición, mientras que La Máquina superó 4-2 al Atlas para instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo.

De acuerdo con el calendario previsto, los partidos de ida se disputarán entre el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, mientras que las vueltas se jugarán entre el sábado 16 y domingo 17.

En la serie Pumas vs Pachuca, la ida será en el Estadio Hidalgo y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. En el cruce Chivas vs Cruz Azul, La Máquina abrirá como local y el Rebaño cerrará la eliminatoria, aunque las sedes están pendientes por la entrega de inmuebles mundialistas a FIFA.

Así quedaron las Semifinales del Clausura 2026:

Pumas vs Pachuca

Ida: Estadio Hidalgo

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario

Fechas tentativas: jueves 14 y domingo 17 de mayo

Chivas vs Cruz Azul

Ida: sede de Cruz Azul por confirmar

Vuelta: sede de Chivas por confirmar

Fechas tentativas: miércoles 13 y sábado 16 de mayo

En caso de empate en el marcador global, Pumas y Chivas tendrían la ventaja por haber terminado mejor ubicados en la fase regular.

La Liga MX todavía deberá oficializar horarios, canales de transmisión y sedes definitivas para una antesala de Final marcada por la pelea deportiva y por la logística mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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