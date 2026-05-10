Saltillo: Con unidades nuevas y rediseño, alcanza transporte 23 rutas; proyectan una más

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    Saltillo: Con unidades nuevas y rediseño, alcanza transporte 23 rutas; proyectan una más
    El servicio de transporte público de Saltillo sigue fortaleciéndose con más rutas. Homero Sánchez

El Instituto Municipal de Transporte licitará de nuevo el programa ‘Aquí Vamos Gratis’ debido a que el contrato de servicio vence este próximo mes de diciembre

Con la reciente integración de las rutas alimentadoras RS-714 y RS-716, sumadas a las líneas troncales del esquema gratuito, actualmente operan 23 rutas de transporte en Saltillo, con miras a incorporar una más en los próximos meses.

Tras realizar un balance sobre la situación actual del transporte público en la ciudad, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, destacó la implementación de un nuevo modelo orientado a modernizar el sistema.

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Explicó que el rediseño de las rutas tiene como objetivo devolver la rentabilidad al servicio, pero bajo la premisa de adaptarlo a las necesidades de movilidad de la población saltillense.

“Ha sido un conjunto de negociaciones que ha implicado muchas horas de trabajo, pero además reacomodos al interior de las propias organizaciones que operan las rutas. Fuimos avanzando por fases dentro de un programa de implementación”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, el plan de reestructura atiende criterios como el volumen poblacional, la disponibilidad de unidades y los costos de operación, con el propósito de evitar que los transportistas enfrenten una situación financiera crítica.

$!Las rutas troncales y alimentadoras son la base de esta nueva estructura de unidades de transporte público.
Las rutas troncales y alimentadoras son la base de esta nueva estructura de unidades de transporte público. Archivo

Cabe recordar que entre 2023 y 2026 desaparecieron las rutas 1A, 1B, 2A, 6, 14, Colosio, K6, La Torre, Misión, Nuevo Mirasierra, Pacheco, 8 Ampliación, 8 IMSS, 18 Directa, Vista IMSS, Vista y 2 Directa.

De la Rosa Molina señaló que las rutas RS-714 y RS-716 representan la primera base de una cuadrícula que busca articular toda la red de transporte de la ciudad, complementándose con las rutas troncales ya existentes.

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“Tenemos claro que en este mismo lapso estaremos lanzando una tercera ruta que opere en el otro sentido, para completar la cuadrícula norte-sur y sur-norte, con una propuesta que permita a la población desplazarse con mayor agilidad”, detalló.

Indicó que el trabajo de planeación comenzó hace aproximadamente dos años, lo que permitió conocer a fondo el modelo anterior y sentar las bases de negociación con los actuales concesionarios.

El funcionario explicó que era inminente una intervención profunda al sistema de transporte para reactivarlo, por lo que el primer paso fue el lanzamiento de las rutas gratuitas.

NUEVAS UNIDADES Y SISTEMA UNIFICADO

Agregó que uno de los principales avances de la actual administración es la unificación de los sistemas de recaudo, los cuales anteriormente operaban de manera independiente y sin conexión entre sí.

Recordó que al inicio de la administración existían dos plataformas distintas: una operada por el municipio y otra por los concesionarios. Actualmente, el sistema se encuentra completamente bajo la administración de la autoridad municipal.

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“Creo que otro de los grandes logros intangibles tiene que ver con el esfuerzo político realizado para que los concesionarios trabajen de manera conjunta. Tradicionalmente no se hablaban o mantenían ciertas reservas entre ellos”, expuso.

Respecto al programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, señaló que, además del beneficio económico para las familias, representa el compromiso de la administración municipal de destinar recursos públicos al rescate del servicio.

$!La actual administración municipal ha impulsado que los concesionarios modernicen sus unidades.
La actual administración municipal ha impulsado que los concesionarios modernicen sus unidades. Homero Sánchez

“Creo que esa huella ya queda en la ciudad y en la memoria colectiva. Hoy es uno de esos grandes temas que se discuten a nivel nacional sobre cómo debe darse la intervención pública en el transporte”, afirmó.

EQUIPAMIENTO Y CONTINUIDAD

En cuanto a los resultados tangibles, el titular del IMMUS destacó la incorporación de nuevas unidades con estándares de comodidad y confort distintos a los que anteriormente existían en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suman-18-rutas-de-transporte-publico-quebradas-en-tres-anos-BP19432883

Mencionó que este tipo de camiones permite a la ciudadanía contar con un nuevo parámetro para exigir calidad en el servicio, dejando atrás la expectativa mínima de tener unidades en buen estado o choferes amables.

“El hecho de tener unidades nuevas le da a la población una referencia para exigir más servicio de esta calidad”, señaló.

Para garantizar la continuidad de estos avances, consideró necesario avanzar hacia la construcción de instituciones sólidas mediante reformas legales, fideicomisos o consejos ciudadanos que den viabilidad al sistema de transporte.

“Llegaremos a ese punto donde sabremos si los ciudadanos realmente quieren este cambio. Ahí la voz de la ciudadanía es la que manda, no el capricho político, como a veces se interpreta”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-nueva-ruta-rs-716-perciben-buena-frecuencia-y-trazo-IG20519540

Sobre el futuro del esquema “Aquí Vamos Gratis”, aclaró que no se trata de una concesión, sino de un contrato de prestación de servicio con vigencia hasta diciembre próximo.

Ante el vencimiento del acuerdo, adelantó que el municipio deberá iniciar este mismo año un proceso de licitación pública nacional para emitir una nueva convocatoria y definir qué empresa operará el sistema el siguiente año.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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