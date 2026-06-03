El Departamento de Justicia retira el polémico fondo de indemnizaciones que beneficiaba a aliados de Trump

Por: Glenn Thrush and Alan Feuer Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo el martes que retiraba la propuesta de crear un fondo de 1800 millones de dólares para indemnizar a las personas que alegaran ser víctimas de un procesamiento injusto, en medio de una revuelta entre los republicanos, que la consideraban un desastre ético y político. “No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche a los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Se repitió a sí mismo para dejar claro que quería decir que la propuesta del fondo se retiraría definitivamente.

Su declaración podría desbloquear la situación con los republicanos del Senado, quienes habían exigido que se eliminara el fondo como condición previa para aprobar un importante proyecto de ley de aplicación de las leyes de inmigración. Los opositores habían descrito la propuesta como una “caja negra” destinada a los aliados del presidente Donald Trump. Pero Blanche dijo que mantendría en vigor una orden que firmó el mes pasado y que, en los hechos, impediría al IRS investigar a Trump, a su familia y a sus empresas por las infracciones fiscales existentes.

“No ha cambiado nada al respecto”, dijo Blanche, quien añadió que la orden fiscal no protegería a Trump y a sus socios de futuras investigaciones. Los demócratas, indignados, acusaron a Blanche, exabogado defensor del presidente, de llegar a un acuerdo que permitiría al presidente y a su familia evitar una posible multa de 100 millones de dólares.

“¿Así que la inmunidad general no es algo sobre lo que vaya a dar marcha atrás?”, preguntó la representante Rosa DeLauro, demócrata por Connecticut, quien acusó a Blanche de dar prioridad a los intereses económicos del presidente sobre el bien público. “Usted no pertenece a este cargo”, añadió. Aunque Blanche ha retirado ahora el fondo de la mesa, ya se había hecho mucho daño político. Junto con el acuerdo fiscal inusualmente favorable, proporciona a los demócratas una línea de ataque que podría ser muy potente en las elecciones intermedias: que los republicanos apoyen un acuerdo que podría proteger a un presidente multimillonario de una sanción fiscal en un momento en que muchos estadounidenses están teniendo dificultades económicas. Los demócratas pidieron repetidamente a Blanche que se comprometiera a rescindir, por escrito, su orden de crear el fondo de pagos. “Usted lo inició, lo estableció por escrito, así que lo lógico es que lo rescinda por escrito”, dijo la representante Grace Meng, demócrata por Nueva York. “No me comprometo a poner nada por escrito”, dijo Blanche, y añadió que cumpliría su palabra y estudiaría la petición. El testimonio se produjo un día después de que el departamento se comprometiera a acatar la orden de una jueza federal que suspendía la puesta en marcha del fondo al menos hasta el 12 de junio, una decisión que algunos funcionarios del gobierno dijeron en privado que podría proporcionar una vía de escape para deshacer el plan. Blanche, en su comparecencia del mes pasado ante el Comité de Asignaciones del Senado, había ofrecido pocos detalles sobre cómo se pondría en práctica, y se negó a garantizar que el dinero no se repartiría entre quienes saquearon el Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump había hablado de dar marcha atrás en el plan de crear el fondo, financiado por los contribuyentes, que se anunció el mes pasado inmediatamente después de que aceptara llegar a un acuerdo sobre una demanda de 10.000 millones de dólares que había presentado contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de la renta. Blanche ha dicho que no participó de manera directa en las negociaciones secretas que condujeron al acuerdo.

Había expresado en privado su preocupación por el acuerdo. Pero determinó que el plan, creado por un subordinado y los abogados privados de Trump, entre ellos Boris Epshteyn, cumplía los requisitos legales y dio su visto bueno, según funcionarios informados de las conversaciones. Los críticos han acusado al fiscal general en funciones, exabogado defensor principal de Trump, de sacrificar la independencia de su departamento para servir a un presidente al que sigue considerando un cliente. En una amplia entrevista en un pódcast con el presentador de Fox News Sean Hannity, publicada el martes, un relajado Blanche atacó sistemáticamente a todos los fiscales que habían supervisado casos contra el presidente, y ofreció una defensa descarada de la campaña de represalias de Trump. Blanche, que abandonó su traje habitual por una camiseta polo, atacó a los exfiscales especiales Robert S. Mueller III y Jack Smith, quien se había encargado de las investigaciones federales sobre Trump. Blanche también atacó a los fiscales estatales y locales, entre ellos Alvin L. Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, y Letitia James, fiscal general de Nueva York, quienes habían llevado casos contra Trump. Blanche habló de manera abierta de la denominada investigación de la gran conspiración, que trata de vincular muchas de esas investigaciones en una supuesta trama única para privar a Trump de sus derechos, con lo que rompió de manera radical con una política del Departamento de Justicia que prohíbe el debate público de las investigaciones en curso, en particular las que afectan a los grandes jurados. “Hay una investigación sobre una gran conspiración, ¿cierto?” preguntó Hannity, en una entrevista grabada durante el fin de semana del Día de los Caídos. “Sí, absolutamente”, respondió Blanche. “Al 100 por ciento”. Blanche reveló entonces información sobre dos grandes jurados, que suelen reunirse en secreto, para examinar las pruebas del caso. Coincidió con Hannity en que uno se había constituido en Florida y el segundo en otro estado.

Blanche reveló incluso algunos objetivos del caso de la gran conspiración por su nombre: James B. Comey, exdirector del FBI; John O. Brennan, exdirector de la CIA; y James R. Clapper Jr., exdirector de inteligencia nacional. “Hablemos de personas concretas”, dijo Hannity. “¿Comey? ¿Brennan? ¿Clapper?“ “Sí”, dijo Blanche. No obstante, Blanche y otros altos funcionarios han intentado desbaratar el intento de Trump de monetizar sus agravios obteniendo una compensación del gobierno por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

La propuesta del fondo permitió al presidente retirar su demanda al tiempo que se creaba un mecanismo para proporcionar pagos a los partidarios que afirmaran que también habían sido objeto de un ataque injusto. “Lo que hicimos fue totalmente legal y apropiado”, dijo Blanche a Hannity. “Y, de nuevo, la familia Trump no recibe nada”. Pero esa propuesta provocó una revuelta entre los republicanos del Senado, algunos de los cuales increparon a Blanche durante una polémica reunión en el Capitolio el mes pasado. El lunes, el departamento había señalado que estaba reevaluando la situación, pero no llegó a cancelarla por completo, diciendo en un comunicado que acataría la sentencia del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia que suspendía temporalmente los pagos.