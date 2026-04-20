El descontrol de Trump genera caos y confusión en las conversaciones con Irán

Esto también confirmará a ojos de Irán que el enfoque caótico del presidente estadounidense hacia la diplomacia duplica la necesidad de que Teherán actúe con calma y estrategia, dos competencias de las que, según cree, carece por completo.

La decisión de Donald Trump de enviar funcionarios estadounidenses a Islamabad para mantener nuevas conversaciones con Irán el lunes, apenas 24 horas después de que Irán volviera a cerrar el estrecho de Ormuz, le indicará a Teherán que esta vía marítima estratégica sigue siendo una baza de negociación sin parangón.

Tal es la desconfianza y la incertidumbre que rodean las relaciones entre Irán y Estados Unidos que nadie puede saber si Trump, tras las reuniones celebradas el sábado en la Sala de Crisis, ha decidido una vez más utilizar la diplomacia como una enorme cortina de humo antes de un nuevo ataque militar contra Irán una vez que expire el alto el fuego el miércoles.

Como mínimo, es innegable que el camino hacia una segunda ronda de conversaciones propuesta en Islamabad ha estado lejos de ser propicio, en parte porque un impaciente Trump malinterpreta repetidamente la necesidad de proceder de forma secuencial o de tener en cuenta la sensibilidad de la parte iraní. Los medios estatales iraníes informaron el domingo por la noche que Irán no se uniría a las conversaciones de paz , y la agencia de noticias oficial del país, IRNA, escribió que la decisión del país de mantenerse al margen “se debe a lo que calificó como las exigencias excesivas de Washington, las expectativas poco realistas, los constantes cambios de postura, las repetidas contradicciones y el bloqueo naval en curso, que considera una violación del alto el fuego”.

Las tres exigencias de Irán antes de iniciar otra ronda de conversaciones fueron un alto el fuego en el Líbano, el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y avances en la liberación de los activos iraníes.

Irán y los mediadores en Pakistán consideraron esto como un proceso diplomático tradicional, gradual y recíproco, en el que una medida de fomento de la confianza por parte de un lado conduciría a otra por parte del otro.

En consecuencia, la imposición a Israel del alto el fuego de dos semanas en Líbano por parte de Trump fue considerada significativa por Irán y se esperaba que condujera a un levantamiento parcial recíproco del bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, una medida anunciada de forma algo torpe por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en un tuit el viernes por la mañana. A cambio, se esperaba que Trump levantara el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, y que se consolidara el círculo virtuoso.

Pero en una serie de tuits publicados el viernes, Trump mantuvo el bloqueo, afirmó que Irán había levantado por completo las restricciones al tráfico de petroleros en el estrecho y, para colmo, dijo que Irán había accedido a entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos para su custodia. En resumen, dio la impresión de que Irán se había rendido.

La reacción adversa que se produjo en Teherán el viernes era inevitable, y no está claro si hubo una verdadera división entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica o simplemente un malentendido debido a la tergiversación que hizo Trump de las declaraciones de Araghchi.

Lo importante es que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió aclaraciones el viernes, al igual que el jefe de la delegación iraní en Islamabad, Mohammad-Bagher Ghalibaf, en una entrevista televisiva el sábado. Ghalibaf acusó a Trump de mentir, pero afirmó que la puerta a la diplomacia no estaba cerrada. Una vez que quedó claro que Trump no levantaría el bloqueo, Irán anunció el sábado que el estrecho estaba completamente cerrado de nuevo y que la breve reapertura condicional había terminado.

El domingo, Trump podría haber respondido insistiendo en que no eran posibles más negociaciones con Irán. Podría haber afirmado que Irán estaba disparando contra barcos europeos, violando por completo el alto el fuego.

En cambio, con el estrecho prácticamente cerrado, Trump analizó detenidamente sus escasas opciones y decidió volver a intentar la vía diplomática. La sensación de caos absoluto en la Casa Blanca se vio acentuada por una avalancha de informes contradictorios sobre la asistencia del vicepresidente, JD Vance, y las consiguientes implicaciones para la delegación iraní, incluida la presencia de Ghalibaf.

Nada de esto acerca a ninguna de las partes a la solución del problema fundamental de cómo abordar la determinación de Irán de mantener el derecho a enriquecer uranio en su territorio. De hecho, la solución a este dilema podría ser no resolverlo, sino optar por un acuerdo marco que permita debatir estas cuestiones en un contexto de paz, posiblemente en la próxima cumbre entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

Al final del día, la agencia de noticias iraní Fars informó que “el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional han decidido continuar con la política de silencio ante las informaciones difundidas por los medios de comunicación extranjeros”.

La sensación de que un estadounidense igualmente discreto en la Casa Blanca pudiera acelerar el camino hacia la paz era abrumadora.