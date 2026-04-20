Pakistán busca elevar su posición global en su impulso por la paz en Oriente

El lunes, funcionarios paquistaníes, mediando entre un impredecible presidente estadounidense y los sectores más intransigentes de Teherán, intentaron persuadir a ambas partes para que crearan las condiciones necesarias para una segunda ronda de conversaciones en Islamabad esta semana, incluyendo la distensión en el estrecho de Ormuz.

Mientras Pakistán trabaja frenéticamente para reducir las diferencias entre Irán y Estados Unidos en su nuevo papel como pacificador mundial, también busca redefinir su posición diplomática y atraer negocios.

Pakistán se mostró optimista respecto a la celebración de la reunión, considerando las objeciones expresadas por la parte iraní y las amenazas de Donald Trump como una maniobra política para ganar popularidad en el ámbito interno.

Lo que está en juego no es solo la paz regional, sino también las propias preocupaciones de Islamabad sobre verse arrastrada a la guerra y su dependencia de los suministros energéticos enviados desde el Golfo.

A menudo retratado como un problema internacional, amenazado por el extremismo religioso y con una economía perpetuamente al borde del abismo, Pakistán aprovechó su relativa neutralidad en el conflicto para asumir el papel de “actor sensato”.

La visita de tres días a Teherán la semana pasada del poderoso jefe militar de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, contribuyó a lograr un alto el fuego en los ataques de Israel contra el Líbano y un avance, aunque efímero, en la apertura del estrecho de Ormuz.

Los funcionarios paquistaníes esperan concesiones de ambos bandos, incluso en lo referente al programa nuclear iraní, el punto más delicado de la disputa. Si se llega a un acuerdo, Pakistán confía en que Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, viajen a Islamabad para firmarlo.

El domingo se restableció el cordón de seguridad alrededor del centro de Islamabad, se cerraron las carreteras y se vaciaron los dos grandes hoteles de la zona para alojar a las delegaciones iraní y estadounidenses, en caso de que regresen.

Pakistán, el único país del mundo musulmán con armas nucleares y un ejército de 600.000 soldados, considera que su influencia no ha estado a la altura de las circunstancias. A medida que se consolida un nuevo orden multipolar, Pakistán busca una mayor influencia, utilizando su poderío militar para contrarrestar las debilidades históricas de una economía debilitada y una política turbulenta.

La oportunidad surgió de la necesidad del gobierno de Trump de contar con un interlocutor con Irán, tarea que Munir asumió tras una reunión sorpresa con Trump en la Casa Blanca en junio de 2025. Para Irán, el apoyo diplomático de Islamabad durante el conflicto de 12 días con Israel el año pasado consolidó las relaciones.

Ali Sarwar Naqvi, exdiplomático pakistaní de alto rango y actual director del Centro de Estudios de Seguridad Internacional, un centro de análisis con sede en Islamabad, afirmó que Irán no confía en que las sedes diplomáticas europeas tradicionales, como Ginebra y Viena, acojan las conversaciones. «Pakistán cuenta con la confianza de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y también cuenta con la confianza de Irán», declaró Naqvi. «Pakistán es un país grande, con capacidad nuclear y una ubicación estratégica».

Durante décadas, Pakistán ha logrado mantener un equilibrio entre sus estrechos lazos con Pekín y Washington, y ha forjado una sólida alianza con los estados del Golfo. Pakistán pudo instar a China a brindar garantías a Irán para que entablara negociaciones de paz.

Zamir Akram, ex embajador paquistaní, afirmó que la embajada de Pakistán en Washington había representado los intereses iraníes desde la revolución de 1979, mientras que Pakistán había organizado conversaciones secretas en 1971 que condujeron al establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos.

“El papel de Pakistán hoy no surge de la nada”, dijo Akram. “La tarea de Pakistán ahora es asegurarse de que ambas partes crean que están logrando una salida honorable”.

Incluso en medio de su compleja diplomacia, la vulnerabilidad económica de Pakistán ha quedado patente en los últimos días, con cortes de luz diarios para ahorrar dinero y un préstamo de emergencia de 3.000 millones de dólares (2.200 millones de libras esterlinas) contraído con Arabia Saudí. Existe la esperanza de que, con una mayor proyección internacional, Pakistán pueda atraer más inversión, aunque esto también dependerá de reformas económicas como la reducción de impuestos y una legislación más sólida.

Joshua White, exfuncionario de la Casa Blanca y ahora profesor en la Universidad Johns Hopkins, dijo que el proceso tradicional de formulación de políticas de Washington habría señalado que Pakistán tenía una relación difícil con Irán y que carecía de influencia.

«Pakistán ha demostrado sofisticación y servilismo al interactuar con la administración Trump », declaró White. «El proceso de toma de decisiones en Washington hoy en día es sumamente personal y depende en gran medida de los instintos, perspectivas e inclinaciones del presidente. Y, cabe reconocerlo, los líderes pakistaníes han aprovechado al máximo esta situación».

Elizabeth Threlkeld, ex diplomática estadounidense y directora para el sur de Asia en el Stimson Center, un centro de estudios estadounidense, afirmó que la reputación de Pakistán había mejorado en Washington gracias a su desempeño en el conflicto con India el año pasado, su papel más activo en Oriente Medio, que incluyó su adhesión a la iniciativa de la Junta de Paz de Trump, y el acuerdo de defensa que firmó el año pasado con Arabia Saudí.

“Siempre y cuando Pakistán no genere expectativas poco realistas sobre el resultado de las conversaciones y sea capaz de acogerlas sin incidentes, saldrá ganando con el simple hecho de brindar una oportunidad para que ambas partes se reúnan y tendrá poco que perder en el proceso”, dijo Threlkeld.