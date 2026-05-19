El director de la OMS está preocupado por la velocidad y la magnitud del brote de ébola

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    El director de la OMS está preocupado por la velocidad y la magnitud del brote de ébola
    Según Tedros, los casos notificados entre los trabajadores sanitarios también indican una transmisión asociada a la atención médica. AP

Se han registrado al menos 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas por ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud expresó el martes su profunda preocupación por la velocidad y la magnitud del brote de ébola, a medida que aumenta el número de casos.

Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde que comenzó el nuevo brote, se han registrado al menos 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas por ébola.

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Cifras posteriores sitúan el número de víctimas mortales en 131, relacionadas con el brote en el este de la República Democrática del Congo.

Según un boletín diario publicado por las autoridades sanitarias, en el Congo se han registrado 516 casos sospechosos y 33 casos confirmados, y dos casos confirmados en la vecina Uganda.

Tedros declaró a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud reunida esta semana en Ginebra que “las cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, incluido el fortalecimiento de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio”.

“Me preocupa profundamente la magnitud y la velocidad de la epidemia”, dijo Tedros.

Según Tedros, está prevista una reunión del Comité de Emergencia de la OMS para el martes por la tarde para debatir el brote de ébola.

Un comité de emergencia está integrado por expertos internacionales que brindan asesoramiento técnico y recomendaciones al director general de la OMS.

Existen varios factores que han generado preocupación en la OMS respecto al potencial de una mayor propagación, como los casos en zonas urbanas, entre ellas Kampala (Uganda) y Goma (República Democrática del Congo), así como la provincia de Ituri, afectada por el conflicto.

Según Tedros, los casos notificados entre los trabajadores sanitarios también indican una transmisión asociada a la atención médica.

La OMS ha aprobado 3,9 millones de dólares en fondos de emergencia para apoyar a las autoridades nacionales en su respuesta al brote.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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