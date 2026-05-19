El director ejecutivo de Starbucks Corea fue despedido después de que la promoción ‘Tank Day’ provocara indignación pública

Shinsegae Group, el conglomerado minorista que otorga la licencia y gestiona la cadena de cafeterías estadounidense en Corea del Sur , anunció el despido de Sohn Jeong-hyun, director de Starbucks Corea, por llevar a cabo una “publicidad inapropiada”.

El director de Starbucks Corea ha sido despedido después de que una campaña de marketing provocara indignación pública y llamamientos al boicot por evocar dolorosos recuerdos de la brutal represión militar contra los manifestantes prodemocracia en 1980.

Se estima que cientos de personas murieron o desaparecieron cuando la dictadura militar de Chun Doo-hwan desplegó tropas y tanques para reprimir las protestas.

El lunes también se conmemoró el Día del Movimiento de Democratización, que recuerda el levantamiento estudiantil de Gwangju de mayo de 1980, y la campaña generó fuertes críticas en Corea del Sur.

El despido de Sohn se produjo horas después de que Starbucks lanzara el lunes su campaña “Tank Day”, promocionando su línea de vasos “Tank” con el lema “Ponlo sobre la mesa con un sonido de ‘¡Tak!’”.

Muchos detalles siguen sin confirmarse, incluyendo quién dio la orden de abrir fuego contra los manifestantes. Chun finalmente renunció en 1988 en medio de crecientes demandas de democracia.

Los críticos también cuestionaron el uso de la frase “tak” para hacer eco de las explicaciones dadas por la policía surcoreana en 1987 sobre la muerte de un estudiante manifestante, quien resultó haber sido torturado. En aquel entonces, la policía afirmó que el estudiante murió después de que los investigadores golpearan un escritorio, produciendo un sonido de “tak”, según informaron los medios locales.

Reuters no pudo contactar a Sohn para obtener comentarios, y Starbucks Corea se negó a que estuviera disponible para hacer declaraciones, alegando que ya había dejado la empresa. La compañía ha retirado la campaña.

En un artículo publicado el lunes en X, el presidente surcoreano Lee Jae Myung afirmó estar “indignado” por la campaña de Starbucks y exigió que la empresa se disculpara con las familias de las personas asesinadas durante el levantamiento.

Lee afirmó que la campaña “empañó las sangrientas protestas de los ciudadanos de Gwangju y a las víctimas de las mismas”, calificándola como el acto de un “vendedor ambulante degenerado”.

Starbucks Corea publicó un comunicado en su sitio web disculpándose por la promoción, mientras que el presidente del Grupo Shinsegae, Chung Yong-jin, también emitió una disculpa pública.

“Me inclino profundamente en señal de disculpa como representante del grupo”, dijo Chung. La campaña de marketing “hirió profundamente al público, a las familias en duelo y a las víctimas de la manifestación del 18 de mayo”.

Sin embargo, la disculpa de Starbucks Corea generó más de 2.800 comentarios en las redes sociales, muchos de ellos críticos, y los usuarios de internet publicaron fotos en línea de ellos recibiendo reembolsos de los saldos de sus tarjetas prepago de Starbucks y cancelando sus suscripciones a la aplicación de la cadena de cafeterías.

Algunos también publicaron videos de sí mismos destruyendo vasos, tazas y otros productos de Starbucks.

Las acciones de E-Mart, la cadena de tiendas de descuento de Shinsegae, que posee una participación del 67,5% en Starbucks Korea, ahora llamada SCK Company, cerraron la sesión en Seúl con una caída del 5,5%.

Starbucks Global también emitió un comunicado el martes, diciendo que lamentaba lo sucedido y que se había iniciado una investigación.

“Pedimos disculpas sinceras a los habitantes de Gwangju, a los afectados por esta tragedia, a nuestros clientes y a las comunidades”, declaró un portavoz de Starbucks Global en un correo electrónico enviado a Reuters.

“Se han tomado medidas para exigir responsabilidades a los líderes y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva”, declaró el portavoz. “Estamos implementando controles internos más estrictos, estándares de revisión y capacitación para todo el personal de la empresa para garantizar que esto no vuelva a suceder”.