Starbucks lanza ‘Bearista Cup’, el vaso viral en forma de oso que todos quieren, ¿cuánto cuesta?

Información
/ 1 diciembre 2025
    Un nuevo producto de las cafeterías Starbucks es el objeto codiciado entre los amantes del café, se trata del “Vaso Bearista”. FOTO: ESPECIAL

Un nuevo producto de las cafeterías Starbucks es el objeto codiciado entre los amantes del café, se trata del “Vaso Bearista”, que tras su exitoso lanzamiento en Estados Unidos, provocó largas filas en las sucursales, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más virales en redes sociales y ahora está en la mira los mexicanos.

Después del lanzamiento en EU, se confirmó que el tierno vaso viral en forma de oso de peluche también llegaría a México, despertando el anhelo de los coleccionistas y los amantes del café de Starbucks, así como el interés por saber su precio y modalidad de venta en los establecimientos.

Durante esta época navideña el icónico osito de Starbucks se volvió el protagonista de la colección Holidays 2025, la cual refleja espíritu festivo y la calidez de la temporada favorita de muchos. El Vaso Bearista” está elaborado en vidrio y forma parte de esta línea especial.

¿QUÉ COSTO TIENE EL BEARISTA CUP’?

De acuerdo con Starbucks México, el “Vaso Bearista” tendrá un precio de $869 pesos y su venta será exclusivamente con la compra de una bebida tamaño Grande o Venti, de esta forma se podrá adquirir el oso de vidrio.

Cabe destacar que solo se venderá un vaso por persona para que más personas puedan tener la oportunidad de adquirirlo. Para quienes son miembro de Starbucks Rewards, por medio de la aplicación llegará el cupón de la venta anticipada para adquirirlo.

La venta del vaso viral estará disponible en las sucursales de Starbucks Coffee a partir del lunes 1 de diciembre exclusivamente para miembros Gold de Starbucks Rewards. La venta general será a partir del 2 de diciembre, hasta agotar existencias.

Únicamente podrá encontrarse en tiendas físicas Starbucks en la República Mexicana, excepto en tiendas Drive Thru (servicio en auto), el Aeropuerto Cancún, ni Tiendas Reserve. Tampoco aplica en Starbucks Pickup (recoge en tienda), ni Delivery.

(Con información de El Universal)

Temas


Café
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


Starbucks

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

