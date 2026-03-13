El documental ‘El Silencio de la Tierra’ revela la grave situación de los defensores ambientales en Latinoamérica

Este documental que es una coproducción de España, Francia y Bélgica muestra una especie de radiografía sobre la grave situación de los defensores ambientales en Latinoamérica y de los riesgos que a los que se enfrentan, muchas veces terminan siendo asesinados, en su tenacidad por dar la batalla contra la extracción de materiales como la madera, los recursos hídricos y minerales o la apropiación de tierras. ‘El Silencio de la Tierra’, que fue dirigido por director y montador Frank Gutiérrez, profundiza durante 78 minutos los casos de defensores ambientales que son muy conocidos en Latinoamérica; el de Berta Cáceres de Honduras, quien luchó por el agua, así como el de Paulo Paulino Guajajara de Brasil y el de Ildefonso y su hijo Aldo Zamora de México, que dieron la batalla contra la deforestación. TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos al activista y ambientalista Erik Saracho en Nayarit Está previsto ‘El Silencio de la Tierra’ se presentará en Francia el próximo 3 de abril en el Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA), y en el mes de junio próximo en la plataforma y canal europeo ARTE, precisaron fuentes de la productora española Diagonal, quien indicaron que las cadenas de televisión TVE y TV3 tienen también los derechos de emisión. El director Frank Gutiérrez explica a la agencia de Noticias EFE que tomó la decisión incluir en su documental los casos de Cáceres, Guajajara y Zamora debido a que existe documentación sobre ellos, ya que “hablar de medioambientalistas es muy complicado”, porque en la una gran mayoría de los casos no hay documentación, asimismo resalta que no obstante puede resultar “doloroso” afirmarlo, “no son nadie hasta que no les pasa algo”. “No es tanto quiénes has escogido por quienes son, sino porque puedas explicar su historia”, acentúa Gutiérrez. En el caso de Berta Cáceres Gutiérrez detalla que “su memoria ha quedado muy viva”, y asevera que su muerte tuvo un “impacto global”, el director resalta, sobre todo para aquellas personas que tienen algún vínculo con la defensa del medioambiente, “un mundo dominado por hombres”. Además porque acababa de recibir el Premio Ambiental Goldman 2015 y por que era una mujer que “emprendió una lucha significativa”.

Gutiérrez añade que Cáceres “ha dejado su legado de lucha en su hija y en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)” que la ambientalista dirigía antes de ser asesinada. CONCIENTIZAR LA DEFENSA AMBIENTAL El director busca ‘El Silencio de la Tierra’ concientizar entorno aqye la defensa del medioambiente “es global, porque la piel del medioambiente es de todos, no específica de un lugar”, quien prosigue diciendo que “lo que repercute en el Amazonas no se queda en el Amazonas, es una cosa que también te involucra a ti”. TE PUEDE INTERESAR: Asesinan en Oaxaca a Cristino Castro Perea, defensor ambientalista “El cambio climático no es una cosa que solo afecta a un país que contamina más, el cambio climático es una cosa global, y si no estamos todos metidos en esta lucha se nos va a comer. No hay vuelta atrás, ya no puedes girarte y decir esto no va conmigo”, asevera Gutiérrez. Por su parte, Carla Guimaraes, quien es la guionista del documental, la periodista brasileña, describe a EFE que la idea de hacerlo emergió después de realizar una revisión del informe de Global Witness, que anualmente publica estadísticas de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo, fundamentalmente de pueblos indígenas, que “luchan básicamente por mantener su estilo de vida, por proteger el hogar donde viven”. Se convierten, continúa Guimaraes en “involuntariamente en defensores del medioambiente porque simplemente están defendiendo su vida”. En referencia al caso del asesinato de la líder del pueblo lenca Berta Cáceres (2016) la guionista señala que fue “muy impactante” ya ocurrió a los pocos meses después de que fuera galardonada con un premio internacional “por su valiente lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque”. Cáceres denunció la falta de consulta y consentimiento previos siendo estos pasos obligatorios, la violación de derechos humanos además de procedimientos irregulares en el proyecto para la construcción de Agua Zarca. El estreno del documental coincidió con el décimo aniversario, el pasado 3 de marzo, del asesinato de Cáceres, una líder que dio “un pequeño paso hacia la igualdad” en Honduras, hecho que “había molestado a esa élite hondureña acostumbrada a dictar lo que se hace en el país”, expresó Guimaraes a EFE. Para la realización de este documental se entrevistó “a mucha gente que lleva muchos años luchando por esos derechos y cambiando situaciones” como en los casos de Brasil y México. Por lo que, concluye Guimaraes, el propósito de ‘El Silencio de la Tierra’ es “poner en evidencia, que se vea, que se conozca y comprobar si eso puede ayudar a la lucha de la gente que ya está ahí haciendo su papel”, y en este sentido conseguir que estos crímenes no queden impunes, ya que “desgraciadamente los defensores continúan siendo asesinados, las tierras indígenas continúan siendo ocupadas y la impunidad permanece en muchos casos”. 117 DEFENSORES AMBIENTALES PERDIERON LA VIDA EN LATINOAMÉRICA De acuerdo al último informe de Global Witness, en 2024 en el mundo fueron asesinados 146 defensores ambientales, de los estos 117 ocurrieron en AL