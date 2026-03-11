Atacan a balazos al activista y ambientalista Erik Saracho en Nayarit

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que el activista, periodista y ambientalista Erik Saracho Aguilar fue víctima de un ataque con arma de fuego este miércoles en la comunidad de San Francisco, del municipio de Bahía de Banderas, al exterior de su domicilio. A través de un comunicado, la FGE Nayarit informó que inició investigaciones por el delito de tentativa de homicidio contra “Erick Eduardo ‘N’”, a quien se refirió como ambientalista y excomunicador. La dependencia precisó que la víctima recibió atención médica, mientras que el individuo herido como el domicilio donde ocurrió; sin embargo, no dio más detalles. TE PUEDE INTERESAR: Tras ser víctima de ‘deepfakes’, activista exige rastrear anónimos y endurecer reglas a plataformas “Recibido el reporte sobre el hecho delictivo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten responsables; “Asimismo, tanto el domicilio del afectado como su persona –quien recibe atención médica actualmente--, han sido objeto de custodia policial para garantizar su seguridad”, informó la fiscalía en su comunicado.

Hasta esta tarde no se había informado sobre líneas de investigación por este crimen ni sobre detención de presuntos responsables. La fiscalía agregó que dará a conocer los avances del caso “en el momento que sea oportuno”. De acuerdo con los primeros reportes, Saracho Aguilar regresaba a su casa después de dejar a su hija en el transporte escolar, alrededor de las 6:30 horas. Sin embargo, un coche sedán rojo se estacionó afuera de su casa, y cuando salió a mirar de quién se trataba, un hombre se bajó del coche y le disparó directamente a la cara; sin embargo logró cubrirse con los brazos. TE PUEDE INTERESAR: Indignación por maltrato animal en Ramos Arizpe: rescatan a perrita y anuncian proceso legal contra agresor ¿QUIÉN ES ERIK SARACHO? Erik Saracho Aguilar es un periodista, activista y ambientalista, defensor del territorio y director de Alianza Jaguar A.C. Actualmente, cuenta con el mecanismo de protección del Gobierno mexicano desde hace aproximadamente cuatro años, por lo que tenía sistema de videovigilancia en su domicilio y se dio cuenta de la llegada del agresor. Miembros de la comunidad y compañeros activistas, se reunieron horas después del ataque, exigiendo que se investigue a quienes están detrás del atentado y denunciaron que es el hecho más reciente de una larga lista de amenazas, intimidaciones y ataques hacia los defensores en la región. Indira Santos, activista y portavoz de Red Más, asegura que hay denuncias por desarrollos inmobiliarios y acciones contra el medio ambiente en la Riviera Nayarita entre defensores y empresarios e incluso funcionarios públicos. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres CONDENAN ATAQUE El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) condenó el ataque en contra del activista, por medio de un comunicado en redes sociales. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por este ataque, el cual se suma al contexto de violencia e intimidación que enfrentan periodistas, activistas y defensores del territorio en diversas regiones del país”, se lee en el posicionamiento.

Exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial con la que se pueda identificar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales, que la línea prioritaria de investigación sea el trabajo periodístico y su activismo; además de otorgar medidas de protección que permitan resguardar la integridad tanto del activista como de su familia y garantizar las condiciones seguras para realizar la actividad periodística y las defensas de causas sociales Hicieron un llamado a las organizaciones civiles, gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos para darle atención al caso y mostrar solidaridad con Saracho Aguilar.

