Trump planea posible visita del presidente de Colombia a la Casa Blanca

/ 7 enero 2026
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la tensión del país vecino, Colombia, se ha mantenido por comentarios de Trump

El 7 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales que terminó una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La charla ocurre durante el contexto de la intervención de los Estados Unidos contra el régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero del 2026.

Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente’ redactó Trump

En la publicación de Trump detalló que ‘apreció la conversación y el tono’ de la llamada que tuvo con el presidente colombiano, haciendo mención que han tenido desacuerdos políticos en el pasado.

También informó que con el apoyo del Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministro de Exteriores en Colombia, se acordara una reunión próximamente.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

