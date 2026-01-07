Trump planea posible visita del presidente de Colombia a la Casa Blanca

El 7 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales que terminó una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La charla ocurre durante el contexto de la intervención de los Estados Unidos contra el régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero del 2026.

‘Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente’ redactó Trump

En la publicación de Trump detalló que ‘apreció la conversación y el tono’ de la llamada que tuvo con el presidente colombiano, haciendo mención que han tenido desacuerdos políticos en el pasado.