Trump planea posible visita del presidente de Colombia a la Casa Blanca
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la tensión del país vecino, Colombia, se ha mantenido por comentarios de Trump
El 7 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales que terminó una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La charla ocurre durante el contexto de la intervención de los Estados Unidos contra el régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero del 2026.
‘Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente’ redactó Trump
En la publicación de Trump detalló que ‘apreció la conversación y el tono’ de la llamada que tuvo con el presidente colombiano, haciendo mención que han tenido desacuerdos políticos en el pasado.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Otra misión de EU’: Donald Trump no descarta ir contra Gustavo Petro, presidente de Colombia
También informó que con el apoyo del Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministro de Exteriores en Colombia, se acordara una reunión próximamente.