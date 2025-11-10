El expresidente francés Nicolas Sarkozy será liberado de prisión tras cumplir menos de tres semanas de una condena de cinco años

El expresidente francés Nicolas Sarkozy será liberado de prisión y puesto bajo supervisión judicial, dictaminó el lunes un tribunal de apelaciones de París, menos de tres semanas después de que comenzara a cumplir una condena de cinco años por un plan para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

Se esperaba que Sarkozy, de 70 años, abandonara la prisión parisina de La Santé por la tarde.

Se le prohibirá salir del territorio francés y comunicarse con personas clave, incluidos los coacusados y los testigos del caso, según dictaminó el tribunal. Se prevé que el juicio de apelación se celebre más adelante, posiblemente en primavera.

Sarkozy se convirtió en el primer exjefe de Estado francés de la era moderna en ser encarcelado tras su condena el 25 de septiembre . Él niega haber cometido delito alguno. Fue encarcelado el 21 de octubre a la espera de la apelación, pero inmediatamente solicitó la libertad condicional.

Durante la audiencia del lunes, Sarkozy, hablando desde la cárcel por videoconferencia, argumentó que siempre ha cumplido con todos los requisitos de justicia.

“Nunca imaginé que estaría en prisión a los 70 años. Esta terrible experiencia me fue impuesta, y la superé. Es duro, muy duro”, dijo.

Sarkozy también rindió homenaje al personal penitenciario que, según dijo, le ayudó a superar “esta pesadilla”. La esposa de Sarkozy, la supermodelo convertida en cantante Carla Bruni-Sarkozy, y dos de sus hijos asistieron a la audiencia en el tribunal de París.

La audiencia del lunes no abordó los motivos de la sentencia.

Sin embargo, Sarkozy declaró ante el tribunal que nunca le pidió financiación al antiguo gobernante de Libia, Muamar Gadafi. «Jamás admitiré algo que no hice», afirmó.

Según la legislación francesa, la libertad bajo fianza es la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción.

El expresidente, que gobernó de 2007 a 2012, se enfrenta a procesos separados, incluido un fallo del 26 de noviembre del Tribunal Supremo de Francia sobre la financiación ilegal de su fallida campaña de reelección de 2012, y una investigación en curso sobre la supuesta manipulación de testigos en el caso de Libia.

En 2023, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre un caso judicial en el que estaba implicado. El Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa, confirmó posteriormente la sentencia.