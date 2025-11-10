Putin despliega 150 mil soldados rusos en su última ofensiva para invadir Ucrania en Donetsk

Pokrovsk, ciudad que antiguamente albergaba a unos 60.000 habitantes en la región oriental ucraniana de Donetsk, es el epicentro de la última ofensiva rusa en la invasión de Moscú a su vecino, que ya dura casi tres años .

A pesar de que las fuerzas del Kremlin están utilizando todas las artimañas posibles para intentar romper las defensas ucranianas, Kiev se aferra tenazmente a esta ciudad de importancia logística, según declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

“La situación en el frente es realmente tensa, donde el enemigo está llevando a cabo una operación ofensiva estratégica”, dijo. “Han concentrado la mayor parte de las fuerzas, estableciendo una posición dominante en un intento por romper nuestra línea defensiva... para capturar la zona”.

A pesar de que la televisión estatal rusa y los propagandistas de las redes sociales insisten en que Pokrovsk ha caído y los ucranianos están atrapados, Syrskyi afirma que ocurre todo lo contrario tras un contraataque en septiembre que costó a los invasores “unas 13.000” bajas y permitió a las fuerzas ucranianas despejar más de 200 kilómetros cuadrados.

“Siguen mostrando esta zona en sus mapas como si estuviera bajo su control”, dijo. “Esta percepción —de que el enemigo lo tiene prácticamente todo y está a punto de acabar con él— no es cierta”.

Sin amedrentarse, Moscú ha enviado aproximadamente 150.000 soldados —de los aproximadamente 700.000 efectivos desplegados en territorio ucraniano— en dirección a Pokrovst, con poderosos grupos mecanizados y cuatro brigadas de infantería de marina comprometidas con el avance.

El objetivo de Rusia es cercar Pokrovsk y las ciudades vecinas desde el norte, el sur y el este, estrangulando las líneas de suministro y expulsando a los civiles que queden en su última maniobra para capturar todo Donetsk, explicó el comandante.

Mientras el Kremlin dilapida fondos pagando sueldos exorbitantes a soldados rasos y mercenarios, algunos analistas se preguntan cuánto tiempo podrá Moscú seguir enviando soldados a morir sin recurrir al servicio militar obligatorio, lo cual sería profundamente impopular y perjudicaría políticamente al presidente ruso Vladimir Putin.

“Nuestra tarea consiste en asegurarnos de que su nivel de movilización de personas sea igual o inferior al número de bajas que sufren”, dijo Syrskyi. “Llevan dos meses realizando estas acciones de asalto sin ningún éxito sustancial”.

Los ucranianos llevan meses construyendo fortificaciones alrededor de los núcleos residenciales para reducir la efectividad de la maquinaria pesada, como los tanques.

“Hay una diferencia entre tener que defenderse en campo abierto o en una estructura urbana”, dijo Syrskyi. “Nuestras áreas urbanas son capaces de contener grandes contingentes de tropas enemigas”.

Las fuerzas regulares rusas no son el único enemigo al que se enfrentan las fuerzas de Kiev, ya que equipos de sabotaje intentan atacar posiciones de retaguardia y comunicaciones, y agentes de información del Kremlin trabajan sin descanso para sembrar dudas tanto a nivel nacional como internacional.

“Es realmente un desafío”, admitió el comandante. “Hay batallas y combates constantes. El enemigo realiza maniobras rápidas todo el tiempo”.

Como muestra de la importancia de la batalla para Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky visitó la semana pasada las líneas del frente cerca de Pokrovst, declarando a los periodistas que los intentos rusos de romper el cerco “no habían tenido éxito”, pero reconociendo que “las cosas no son fáciles” para sus propias fuerzas.

“Cada vez que viene el presidente... es un gran impulso”, dijo Syrskyi. “Les da más fuerza moral [a las tropas ucranianas] para luchar mejor contra el enemigo”.

Para mantener su posición en la lucha, Ucrania confía en su superioridad en el uso de drones para neutralizar elementos clave de las letales redes aéreas no tripuladas rusas: centros de mando y control, los propios operadores y la infraestructura de apoyo.

“En primer lugar, es necesario destruir los emplazamientos desde donde se envían los drones y los centros de mando ”, dijo Syrskyi.

Eso, añadió, exige buena inteligencia y municiones de precisión de largo alcance: “Nuestra artillería se ve obligada a replegarse bastante hacia la retaguardia, a mayores distancias... por lo que la importancia de los misiles está creciendo”.

Kiev también ha ampliado su programa de formación, extendiendo el campamento de entrenamiento a seis semanas y ofreciendo a los recién llegados cursos intensivos obligatorios sobre guerra electrónica, simulacros antidrones y primeros auxilios, además de ejercicios reales constantes con drones de entrenamiento.

Mientras tanto, las peticiones de Syrskyi al mundo siguen siendo las mismas: el comandante pide armas, misiles, sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica para contrarrestar el diluvio nocturno de drones rusos y los ataques aéreos contra centrales eléctricas, puentes y fábricas.

“Necesitamos misiles de diferentes tipos, de diferentes alcances ... defensas aéreas potentes”, dijo. “Esta es nuestra máxima prioridad”.

A pesar de las adversidades, ni la fuerza bruta ni la guerra de información han producido la rápida victoria que Moscú prometió, y la tenacidad de Ucrania ha hecho que Rusia pague un precio sangriento.

“Nuestra acción”, dijo Syrskyi, “alteró de hecho el ritmo de la guerra”.