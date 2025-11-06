Inicia el juicio por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández

BUENOS AIRES- Desde hoy Fernández enfrentará un juicio por la que los investigadores consideran que es la mayor causa por corrupción de la historia reciente de Argentina; la expresidente está imputada de haber sido la líder de una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de obtener beneficios con contratos estatales en la construcción, la energía y el transporte.

Debido a que actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años desde junio Fernández y su abogado, Carlos Beraldi, van a seguir el proceso penal de manera virtual en el departamento de Buenos Aires de la exmandataria.

En su defensa, la líder del peronismo, que es la principal fuerza opositora, rechaza los cargos por la que es acusada en este nuevo proceso. Antes del comienzo de la primera audiencia sostuvo en su cuenta de la red social X que la justicia busca montar “otro show” para ponerle un freno en el escenario política.

“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, explicó la exmandataria.

Fernández quedó inhabilitada de manera perpetua para poder ejercer cargos públicos en la sentencia a prisión que la Corte Suprema confirmó este año como consecuencia del caso de más de 50 obras viales otorgadas a un empresario cercano a ella.

“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos... pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”, prosigue Fernández en alusión a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.