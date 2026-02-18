$!Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso. Hasta el momento, se indicó que la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda colaboran en las diligencias.

El sitio, de aproximadamente 75 metros cuadrados, fue delimitado luego de la localización de una zona de inhumación ilegal donde se ubicaron seis cuerpos con una antigüedad estimada de entre tres y cinco años.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo contra familias en parque de Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; ocho son niños