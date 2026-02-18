Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso

México
/ 18 febrero 2026
    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso. ESPECIAL

De acuerdo con el Fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, los cuerpos tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso. Hasta el momento, se indicó que la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda colaboran en las diligencias.

El sitio, de aproximadamente 75 metros cuadrados, fue delimitado luego de la localización de una zona de inhumación ilegal donde se ubicaron seis cuerpos con una antigüedad estimada de entre tres y cinco años.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo contra familias en parque de Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; ocho son niños

“Las autoridades continúan con los estudios científicos para lograr su identificación y avanzar en las investigaciones correspondientes”, indica la FGE en el comunicado de prensa divulgado a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el Fiscal General Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros comentó, ante medios de comunicación, que el hallazgo del área fue gracias a investigaciones de gabinete y a recientes enfrentamientos entre grupos generadores de violencia.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

