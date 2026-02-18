Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
De acuerdo con el Fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, los cuerpos tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso. Hasta el momento, se indicó que la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda colaboran en las diligencias.
El sitio, de aproximadamente 75 metros cuadrados, fue delimitado luego de la localización de una zona de inhumación ilegal donde se ubicaron seis cuerpos con una antigüedad estimada de entre tres y cinco años.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo contra familias en parque de Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; ocho son niños
“Las autoridades continúan con los estudios científicos para lograr su identificación y avanzar en las investigaciones correspondientes”, indica la FGE en el comunicado de prensa divulgado a través de sus canales oficiales.
Por su parte, el Fiscal General Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros comentó, ante medios de comunicación, que el hallazgo del área fue gracias a investigaciones de gabinete y a recientes enfrentamientos entre grupos generadores de violencia.