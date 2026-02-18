Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego generó reacciones en línea tras emitir un comentario sobre los llamados “therians”, personas que afirman identificarse —a nivel espiritual, psicológico o simbólico— con un animal no humano.

El señalamiento se dio en el contexto de un debate que ha cobrado visibilidad en espacios digitales en torno a identidad, expresión personal y la forma en que distintos grupos comprenden estas manifestaciones en internet.

En una publicación, el fundador de Grupo Salinas escribió: “Yo digo que con unos cintarazos bien puestos, cada vez que le entre eso de sentirse cualquier cosa que no es... se le quitan las ganas de volada”, al comentar un mensaje que planteaba “apoyar de corazón” a quienes se consideran “therians”.

A ese posicionamiento añadió la pregunta: “¿Ustedes qué opinan?”, lo que motivó nuevas respuestas de usuarios en el mismo espacio de discusión.

El término “therian” se ha difundido en los últimos meses a partir de contenidos y conversaciones en línea, donde algunas personas comparten experiencias y prácticas vinculadas con esa autodefinición.

Tras el comentario del empresario, las reacciones se dividieron entre quienes lo cuestionaron y quienes lo respaldaron, de acuerdo con reportes sobre la conversación generada a partir de su publicación.

Hasta el momento, el intercambio se mantiene en el terreno de opiniones y no se ha informado de una postura institucional asociada al señalamiento, más allá de la discusión pública que provocó.

El episodio se suma a otros debates recientes sobre identidades y subculturas digitales, en un entorno donde estas expresiones suelen amplificarse y polarizarse por la dinámica de circulación de contenidos en internet.