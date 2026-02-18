Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 18 febrero 2026
    Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea
    El término “therian” se ha difundido en los últimos meses a partir de contenidos y conversaciones en línea. ESPECIAL

Un comentario del empresario sobre una identidad viral reactivó la discusión pública sobre límites de expresión y convivencia

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego generó reacciones en línea tras emitir un comentario sobre los llamados “therians”, personas que afirman identificarse —a nivel espiritual, psicológico o simbólico— con un animal no humano.

El señalamiento se dio en el contexto de un debate que ha cobrado visibilidad en espacios digitales en torno a identidad, expresión personal y la forma en que distintos grupos comprenden estas manifestaciones en internet.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Morelos excandidata que reconoció colaborar con organización criminal

En una publicación, el fundador de Grupo Salinas escribió: “Yo digo que con unos cintarazos bien puestos, cada vez que le entre eso de sentirse cualquier cosa que no es... se le quitan las ganas de volada”, al comentar un mensaje que planteaba “apoyar de corazón” a quienes se consideran “therians”.

A ese posicionamiento añadió la pregunta: “¿Ustedes qué opinan?”, lo que motivó nuevas respuestas de usuarios en el mismo espacio de discusión.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea Anticorrupción federal legalizar figura de agente encubierto

El término “therian” se ha difundido en los últimos meses a partir de contenidos y conversaciones en línea, donde algunas personas comparten experiencias y prácticas vinculadas con esa autodefinición.

Tras el comentario del empresario, las reacciones se dividieron entre quienes lo cuestionaron y quienes lo respaldaron, de acuerdo con reportes sobre la conversación generada a partir de su publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Ignacio Mier: iría reforma electoral con o sin aliados

Hasta el momento, el intercambio se mantiene en el terreno de opiniones y no se ha informado de una postura institucional asociada al señalamiento, más allá de la discusión pública que provocó.

El episodio se suma a otros debates recientes sobre identidades y subculturas digitales, en un entorno donde estas expresiones suelen amplificarse y polarizarse por la dinámica de circulación de contenidos en internet.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Salinas Pliego

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026