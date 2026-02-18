¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona

En un nuevo giro en el caso del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, una revista estadounidense afirma, citando a autoridades, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) intenta averiguar si la mujer fue trasladada a México.

TMZ, una revista del medio de espectáculos que ha seguido de cerca el caso Guthrie y que afirma haber recibido notas pidiendo rescate por Nancy, señaló este miércoles que, de acuerdo con fuentes policiales involucradas en la investigación, el FBI se puso en contacto con fuerzas federales mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Savannah Guthrie exhorta al secuestrador de su madre a ‘hacer lo correcto’

Su objetivo es difundir la noticia del secuestro y la posibilidad de que la madre de Savannah haya sido trasladada a México. El medio subraya que, hasta ahora, no hay pistas sólidas del paradero de Nancy.

DATOS DEL CASO DE INVESTIGACIÓN DE NANCY GUTHIRE

La víctima del secuestro, Nancy Guthire, fue secuestrada de su domicilio en Tucson, Arizona, el primero de febrero del 2026. Con las cámaras de vigilancia de su casa, se logró tomar un video del presunto secuestrador, utilizando un pasamontañas.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nano, fue cuestionado sobre si el destino del secuestro había traspasado la frontera a territorio mexicano. Como respuesta, sin afirmar pistas contundentes que prueben esa posibilidad, declaró que el FBI ha colaborado con un equipo de inteligencia en México. También afirmó que las autoridades mantienen comunicación con el Consulado de México en Tucson.

Sobre los posibles involucrados en el secuestro, el alguacil declaró que los familiares, incluso los de lazos políticos, han dejado de ser sospechosos en el incidente. Afirmó que ellos también son ‘víctimas’ del secuestro de Nancy Guthire.