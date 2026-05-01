El fin de los aranceles de Trump al whisky desata una disputa entre los partidos escoceses

Los líderes empresariales y del sector del whisky recibieron con agrado el anuncio del presidente estadounidense en su red social Truth el jueves, en el que comunicaba que pondría fin a los aranceles con motivo de la visita del rey Carlos y la reina Camila.

El anuncio de Donald Trump de que levantará los aranceles estadounidenses que gravan el whisky escocés se ha visto ensombrecido por una disputa entre líderes de partidos escoceses rivales sobre quién se atribuye el mérito de la decisión.

“¡El rey y la reina consiguieron que hiciera algo que nadie más había podido hacer, casi sin pedírmelo!”, dijo Trump.

La Asociación Escocesa del Whisky (SWA, por sus siglas en inglés) estima que el arancel del 10% impuesto por Trump el año pasado ha costado a los productores alrededor de 150 millones de libras esterlinas en pérdidas de ventas y ha provocado la pérdida de cientos de empleos.

Las acciones de Diageo, la multinacional de bebidas que produce Johnnie Walker, subieron considerablemente tras conocerse la noticia.

Graeme Littlejohn, director de estrategia y comunicaciones de la SWA, declaró a BBC Radio Scotland que este avance era una «demostración del poder blando del monarca y de lo que puede aportar al Reino Unido». Añadió que habían sido necesarios «meses y meses de trabajo» para llegar a este punto en las negociaciones.

La decisión desató una amarga disputa entre el Partido Laborista escocés, los ministros del gobierno británico y John Swinney, debido a la insistencia del primer ministro en que su reunión con Trump en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre había desempeñado un papel importante en la misma.

El Partido Laborista y el Partido Nacional Escocés de Swinney se encuentran en la última semana de una campaña electoral poco brillante para el Parlamento escocés, en la que el Partido Laborista lucha por impedir que el SNP consiga un quinto mandato consecutivo.

La vicepresidenta del Partido Laborista escocés, Jackie Baillie, acusó a Swinney de ser “desvergonzada” después de que esta afirmara que el gobierno británico había hecho poco para plantearle a Trump el tema de los aranceles.

Swinney declaró que Trump no estaba al tanto del asunto hasta que se reunieron en el campo de golf del presidente en Aberdeenshire el verano pasado.

En declaraciones realizadas el viernes por la mañana durante una visita a una destilería, organizada a toda prisa tras el anuncio de Trump, Swinney dijo que el presidente le había enviado un mensaje directamente el jueves por la noche para elogiar su papel decisivo en la decisión.

Dijo que Trump le había agradecido que el año pasado le señalara que los aranceles sobre el whisky escocés también habían afectado al empleo y a los beneficios en Kentucky, porque la disminución de las ventas de whisky significaba menos ventas de barriles de bourbon a Escocia.

“El presidente me indica en su nota la importante influencia que el acuerdo entre Kentucky y Escocia ha tenido en su forma de pensar, como él mismo lo expresa, y hace referencia a ello en su publicación en las redes sociales anoche”, dijo Swinney.

Swinney declaró posteriormente estar encantado con la decisión de Trump y confirmó haberle agradecido personalmente al presidente el viernes por la tarde durante una llamada telefónica. «El presidente dejó claro que nuestras conversaciones sobre el beneficio mutuo de este acuerdo, y la capacidad de Escocia para colaborar con el estado de Kentucky, fueron un factor determinante en su decisión. Dijo estar complacido de poder hacer esto por Escocia, junto con Su Majestad el Rey».

Swinney dijo que durante la llamada de nueve minutos habían hablado brevemente sobre asuntos internacionales, incluido el conflicto en Irán.

Declaró: «Mi principal deber como primer ministro es promover los intereses de Escocia y garantizar la protección de los empleos y el sustento de la población. Me complace que el arduo trabajo de todos los implicados haya dado sus frutos».

Según fuentes del sector, funcionarios y ministros británicos habían estado presionando para que se eliminaran los aranceles al whisky desde el banquete de Estado en honor a Trump en Windsor el pasado mes de septiembre, al que Swinney fue invitado por el gobierno británico. En aquel momento, ambas administraciones mantenían una alianza incómoda para persuadir a Trump de que actuara.

Douglas Alexander, ministro del gabinete del gobierno laborista británico para Escocia, afirmó que los acuerdos comerciales eran responsabilidad del gobierno del Reino Unido, no de la administración autónoma de Swinney, y desestimó las afirmaciones de Swinney.

“El primer ministro puede realizar tantas sesiones fotográficas y tantos viajes de un día a Washington como desee; esto se logró tras un diálogo y una negociación incansables con nuestros amigos, socios y aliados en Estados Unidos”, dijo Alexander.

Baillie acusó al Partido Nacional Escocés (SNP) de hipocresía. Dijo que Stephen Flynn, líder del SNP en Westminster, había pedido que se cancelara la visita de Estado de Trump el año pasado después de que el presidente humillara al líder ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, mientras que un candidato del SNP y exasesor de Swinney había pedido hace unos días el fin de la monarquía.

Jack Middleton, candidato del SNP por Aberdeen Central, declaró en un programa especial de la BBC Debate Night sobre las elecciones: “Francamente, la familia real no ha traído más que vergüenza a Escocia y al Reino Unido”.

Baillie afirmó que la visita del rey a Washington fue claramente decisiva para la decisión de Trump. «El historial de John Swinney y el SNP es tan lamentable que ahora intentan atribuirse el mérito de un trabajo del que no son responsables», declaró.

Estados Unidos es el mayor mercado para la industria del whisky, con un valor aproximado de 1.000 millones de libras esterlinas (1.200 millones de dólares) al año, y el principal mercado de exportación para Escocia en general.

Los productores de whisky escocés compran barriles de bourbon de Kentucky por un valor aproximado de 220 millones de libras esterlinas, un componente esencial para la maduración de la bebida espirituosa.

Fuentes del sector indicaron que la recuperación de las pérdidas podría tardar meses o incluso años.

Según una de ellas, los aranceles habían provocado una erosión gradual de la cuota de mercado frente a otros whiskies, en un mercado muy competitivo.