Trump elimina los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III

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Internacional
/ 30 abril 2026
    Trump elimina los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III
    Fue hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió nuevamente en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido para despedir oficialmente a los monarcas AP.

El mandatario detalló que eliminará los aranceles y restricciones al whisky escocés para facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que tomó la decisión de eliminar los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido, quien acaba de realizar una visita de Estado al país norteamericano junto a la reina Camila.

“¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos”, afirmó Trump en su red Truth Social.

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Trump aseguró que tomó esta decisión “en honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país”.

Carlos y Camila concluyen este jueves su visita de Estado, la primera que realizan a Estados Unidos desde la coronación, cuyo objetivo es conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

Durante su estancia, el rey pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde el que ofreció su madre, Isabel II, en 1991, y fue recibido por Trump y la primera dama, Melania, en la Casa Blanca para una cena de gala.

La visita se ha producido en medio de tensiones diplomáticas entre la Administración estadounidense y el Gobierno británico, a raíz de las críticas de Trump al primer ministro, el laborista Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Ante el Congreso, Carlos III hizo un llamamiento a la reconciliación, defendió la importancia de la alianza entre Washington y Londres y ensalzó el papel de la OTAN, una organización muy criticada por Trump.

El presidente estadounidense, admirador confeso de la corona británica, se ha deshecho en halagos hacia el monarca, y llegó a asegurar que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada de Carlos.

El miércoles, Trump declaró ante la prensa que, si dependiera de Carlos III, el Reino Unido habría apoyado a Estados Unidos en Irán.

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