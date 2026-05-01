Gobierno de Trump afirma que las hostilidades en Irán han ‘terminado’ antes de la fecha límite

Donald Trump tenía hasta el viernes para poner fin a la guerra contra Irán o convencer al Congreso de la necesidad de prolongarla, pero lo más probable era que la fecha límite pasara sin alterar el curso de la guerra.

Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , que comenzó a principios de abril, ha “dado por terminados” los enfrentamientos entre ambas partes a efectos de cumplir con el plazo límite que se aproxima para la aprobación de los poderes de guerra por parte del Congreso, según declaró el jueves un alto funcionario de la administración Trump.

“A efectos de la resolución del conflicto sobre poderes de guerra, las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado”, declaró el funcionario, explicando la postura del gobierno.

No se ha producido ningún intercambio de disparos entre las fuerzas armadas estadounidenses e Irán desde que se inició un frágil alto al fuego hace más de tres semanas, añadió el funcionario.

Según la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe poner fin a la campaña militar al término del plazo de 60 días, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar.

Anteriormente, analistas y asesores del Congreso habían indicado que esperaban que Trump notificara al Congreso su intención de prorrogar el plazo en 30 días o que lo ignorara, argumentando la administración que el alto el fuego marcaba el fin del conflicto.

Pero Pete Hegseth, el secretario de Defensa, declaró anteriormente en el Capitolio que el plazo de 60 días se había suspendido debido al alto el fuego vigente.

«Estamos en un alto el fuego, lo que, según entendemos, implica que el plazo de 60 días se suspende», declaró Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Los demócratas y los críticos han expresado su preocupación por esta interpretación.

Harold Hongju Koh, profesor de la Facultad de Derecho de Yale y asesor jurídico del Departamento de Estado de Barack Obama, declaró al New York Times: «La Resolución sobre el Poder de Guerra no contempla la posibilidad de pausar el plazo».

Es un momento políticamente peligroso para los republicanos, con una creciente frustración pública por el conflicto y los precios de la gasolina.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que no tenía previsto votar para autorizar el uso de la fuerza en Irán ni pronunciarse al respecto.

«Estoy escuchando atentamente lo que dicen los miembros de nuestro grupo parlamentario, y por el momento no veo esa posibilidad», declaró el jueves.

El senador republicano Kevin Cramer dijo que votaría a favor de una autorización de guerra si Trump se la pidiera, pero cuestionó si la resolución sobre los poderes de guerra, aprobada durante la época de la guerra de Vietnam como una forma de que el Congreso recuperara su poder, es siquiera constitucional.

Otra republicana, Lisa Murkowski, dijo en un discurso ante el pleno el jueves que presentará una propuesta para autorizar el uso limitado de la fuerza militar cuando el Senado regrese del receso de una semana si la administración aún no ha presentado lo que ella llamó un “plan creíble”.

“No creo que debamos emprender acciones militares indefinidas sin una clara rendición de cuentas”, dijo Murkowski. “El Congreso tiene un papel que desempeñar”.

Otros republicanos han manifestado en las últimas semanas que les gustaría que finalmente se celebrara una votación.

En ese contexto cada vez más tenso, el jueves el Senado, controlado por los republicanos, volvió a bloquear un intento demócrata de detener la guerra de Trump en Irán, rechazando una resolución sobre poderes de guerra que habría limitado el conflicto hasta que el Congreso autorizara nuevas acciones militares.

El resultado de la votación fue de 47 a 50, con dos republicanos – Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky – votando a favor y un demócrata – John Fetterman de Pensilvania – en contra.

Esta fue la sexta vez este año que los demócratas forzaron una votación sobre una resolución relativa a los poderes de guerra. Todas fracasaron, principalmente por divisiones partidistas.

Adam Schiff, autor de la resolución, afirmó que la votación del jueves fue crucial. El viernes se cumplieron 60 días desde que la administración Trump notificó al Congreso que estaba llevando a cabo ataques contra Irán.

Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe poner fin a la campaña militar al término del plazo de 60 días, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, declaró anteriormente ante el Capitolio que el plazo de 60 días se había suspendido debido al actual alto el fuego con Irán, si bien demócratas y críticos han expresado su preocupación por esta interpretación.

La Constitución de los Estados Unidos establece que solo el Congreso, no el presidente, puede declarar la guerra, pero esta restricción no se aplica a las operaciones que la administración considera a corto plazo o destinadas a contrarrestar una amenaza inmediata.

El Partido Republicano de Trump ostenta una estrecha mayoría en ambas cámaras del Congreso.

A principios de este mes, la Cámara de Representantes también rechazó por estrecho margen otra resolución sobre poderes de guerra destinada a limitar la acción militar en Irán.

La resolución, presentada por Greg Meeks, el principal demócrata del comité de asuntos exteriores de la Cámara, fue rechazada por 213 votos contra 214, con un miembro republicano absteniéndose. Requería al menos dos votos más para ser aprobada, ya que los empates resultan en su desempate en la Cámara.

Como muestra de la firme postura de los demócratas en contra de la guerra, tres congresistas que habían votado en contra de una resolución anterior en marzo —Henry Cuellar de Texas, Greg Landsman de Ohio y Juan Vargas de California— votaron a favor de esta iniciativa.

Jared Golden de Maine fue el único demócrata que votó en contra, y Thomas Massie de Kentucky el único republicano que votó a favor. Warren Davidson de Ohio se abstuvo, tras haber votado a favor el mes anterior.