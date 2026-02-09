El gobierno de Cuba ha durado 67 años. ¿Caerá bajo el mandato de Trump?

NUEVA YORK-Mientras la economía de Cuba está en caída libre, su red eléctrica falla, y millones de sus ciudadanos se han marchado, el gobierno de la isla se enfrenta a lo que quizás sea su enemigo más amenazante: el presidente Donald Trump. Hace casi 20 años, se desataron celebraciones frente al emblemático restaurante Versalles de Miami después de que Fidel Castro anunciara que estaba tan enfermo que tenía que renunciar temporalmente a la presidencia de Cuba. TE PUEDE INTERESAR: Embajada de Estados Unidos emite alerta a ciudadanos en Cuba tras apagones Los exiliados cubanos volvieron a regocijarse dos años más tarde, cuando dimitió definitivamente, y una vez más cuando falleció en 2016, aunque su hermano Raúl Castro era presidente en ese momento. Ahora, la economía del país está en caída libre, su red eléctrica está fallando, millones de sus ciudadanos se han ido y el gobierno cubano se enfrenta a lo que quizás sea su enemigo más amenazante: el presidente Donald Trump. Trump ha cerrado el acceso de Cuba a los envíos de petróleo, ha contribuido a paralizar su vital industria turística y ha declarado que el gobierno cubano “está en las últimas”. El gobierno de Trump y los numerosos exiliados cubanos que llevan casi siete décadas esperando la caída del gobierno comunista de Cuba dijeron que creían que este podría ser finalmente su momento. Después de años en los que los presidentes estadounidenses han probado diversas tácticas de presión económica para acelerar la caída del gobierno cubano, el corte de combustible por parte del gobierno de Trump ha subido drásticamente la apuesta, ya que el petróleo mantiene en funcionamiento al país, desde el transporte público hasta las fábricas y las granjas.

En el pasado se han hecho predicciones sobre la caída del gobierno cubano, sobre todo tras la disolución de la Unión Soviética, que había sido el principal benefactor de Cuba, pero todas ellas resultaron erróneas. Pero esta vez, según los expertos, la supervivencia del gobierno cubano parece estar muy en duda. Los miembros de la comunidad cubana exiliada en el sur de Florida afirman que los funcionarios del gobierno de Trump les han asegurado que los días del gobierno cubano están contados. El gobierno de Estados Unidos "ha decidido que Cuba debe ser libre antes de que termine 2026", dijo Marcell Felipe, un destacado líder exiliado cubano en Miami que preside el Museo Americano de la Diáspora Cubana y afirmó haberse reunido con diplomáticos estadounidenses. "Este es un plan en marcha". Además del petróleo, los planes de Trump también se han centrado en gran medida en eliminar el acceso de Cuba a las divisas fuertes procedentes del turismo y las misiones médicas del país en el extranjero, según afirmó un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que habló con la condición de que no se publicara su nombre para poder discutir asuntos diplomáticos delicados. La industria turística cubana nunca se recuperó de la pandemia de COVID-19, en parte debido a las medidas del gobierno de Trump que dificultaban a los europeos viajar a Estados Unidos después de visitar Cuba. Después de que el ejército estadounidense capturara al líder venezolano Nicolás Maduro, Trump detuvo el suministro de petróleo venezolano a Cuba. Venezuela había mantenido a flote a Cuba durante mucho tiempo con 35 mil barriles de petróleo al día a cambio de servicios médicos prestados por médicos cubanos. Trump también anunció aranceles contra cualquier país que envíe petróleo a Cuba. En conjunto, las medidas cortan efectivamente los dos únicos proveedores de petróleo de Cuba, Venezuela y México, justo cuando Cuba está sufriendo cortes de electricidad en toda la isla. Cuba produce su propio petróleo, pero solo lo suficiente para cubrir el 40 por ciento de sus necesidades diarias, y la falta de envíos internacionales acabaría paralizando el país, según los analistas. Trump afirma que Estados Unidos está en conversaciones con los principales líderes cubanos, pero no ha dado más detalles. "Cuba es una nación que está fracasando", declaró recientemente Trump a los periodistas. "Ha sido así durante mucho tiempo, pero ahora no cuenta con Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las personas más importantes de Cuba, para ver qué sucede". El gobierno cubano se negó a hacer comentarios para este artículo. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, declaró a la agencia de noticias EFE que se habían "intercambiado mensajes" con el gobierno de Trump, pero negó que se estuviera llevando a cabo ningún diálogo. Descartó cualquier discusión sobre cambios políticos o económicos, y señaló que Estados Unidos no tiene más voz en estos asuntos que la que tendría Cuba para dictar cómo deben actuar los agentes del ICE en las redadas contra migrantes en Mineápolis. "Si se está pensando que existe fraccionamiento dentro del gobierno cubano, fraccionamiento dentro de las fuerzas políticas en Cuba, y una disposición", se le citó diciendo, "a claudicar frente a la presión, la agresividad de Estados Unidos, injustificada e inmoral,... es una interpretación equivocada".