Cuba al borde del abismo mientras Trump aumenta la presión

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite la imposición de aranceles adicionales a cualquier país que venda petróleo a la isla.

La Casa Blanca afirmó que la medida buscaba “proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses” de un régimen que proporciona “un refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, como Hezbolá y Hamás”.

Si bien no se presentó ninguna prueba de esta acusación, la administración Trump ha dejado claro que busca derrocar al régimen comunista de 67 años. «Cuba fracasará muy pronto», declaró Trump a principios de semana.

El viernes, el presidente de México advirtió que los aranceles de Trump “podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, suministros de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano”.

Para los cubanos, la situación es precaria. Solo ha llegado un cargamento de petróleo este año: 84.900 barriles desde México, según la consultora de datos Kpler. Dadas las reservas actuales, si no llegan más petroleros, Kpler estima que Cuba se quedará sin combustible en las próximas tres semanas, informó el Financial Times el jueves.

En una publicación en redes sociales el viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Trump de intentar sofocar a la isla, escribiendo: “Bajo un pretexto falso y sin fundamento... el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a los países que comercian soberanamente petróleo con Cuba”.

Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas, afirmó que el diésel es clave: “[Si Cuba se queda sin combustible,] el impacto sería catastrófico, ya que el diésel alimenta el transporte —tanto de pasajeros como comercial—, el ferrocarril, la agricultura, la industria, la distribución de agua y la caña de azúcar”.

Además, alimenta un sistema eléctrico que se encuentra en tan mal estado que muchas zonas de la isla sufren apagones de más de 12 horas diarias.

La ayuda no parece estar en camino. Un envío que debía llegar desde México ha sido cancelado, una “decisión soberana”, según la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, a pesar de la clara presión de Washington.

No ha habido suministros de Venezuela, otro aliado tradicional, desde que Estados Unidos destituyó violentamente al presidente del país, Nicolás Maduro, el 3 de enero. Otros aliados, como Rusia y Argelia, han sido aún menos receptivos, con envíos en octubre y febrero, respectivamente, según Kpler.

Aunque China expresó “su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos”, prometiendo “apoyo y asistencia”, tradicionalmente ha comprado petróleo a Cuba, que el gobierno cubano había recibido en ayuda de Venezuela.

“No hace falta ser un genio para entender que han agotado todas sus cartas”, dijo un empresario que ha trabajado durante mucho tiempo con el gobierno cubano.

El miércoles, mientras el pueblo cubano se preparaba para más miseria, la embajada de Estados Unidos organizó una fiesta por el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.

En un discurso ante colegas diplomáticos (periodistas independientes cubanos denunciaron haber sido impedidos de asistir por los servicios de seguridad cubanos), el encargado de negocios estadounidense en Cuba, Mike Hammer, afirmó que el gobierno cubano necesitaba escuchar el mensaje de Washington. “Los cubanos se han quejado durante años del ‘bloqueo’”, dijo, refiriéndose al embargo estadounidense de seis décadas. “Pero ahora habrá un bloqueo real”.

Esto se produce tras las enérgicas sesiones informativas anticubanas que se han llevado a cabo desde Washington durante toda la semana. Un artículo del Wall Street Journal informó que las autoridades buscaban activamente a miembros del gobierno cubano que “llegaran a un acuerdo”, lo que se hace eco de informes de que Estados Unidos contactó con miembros del círculo íntimo de Maduro antes de derrocar al dictador venezolano.

En otro informe, enviado al sitio web Politico, se indicó que Washington estaba considerando un bloqueo naval total en la isla, aunque un diplomático europeo en la reunión estadounidense negó con la cabeza: “No necesitan cañoneras. La presión por sí sola parece suficiente para impedir que alguien envíe petróleo”.

El miércoles, CNN informó que Hammer había aconsejado al personal en una sesión informativa interna: “Si aún no tienen su maleta preparada, entonces háganla”. La embajada dijo que no tenía planes de evacuar.

El gobierno cubano ha respondido publicando videos de soldados entrenándose para resistir la invasión. Carlos Fernández de Cossio, quien dirige la oficina de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que el bloqueo “es un ataque brutal contra una nación que no amenaza a Estados Unidos”.

Pero la reacción ha sido, en general, discreta. A diferencia del presidente venezolano antes del ataque a Caracas, ningún alto funcionario cubano ha sido visto bailando ante la agresión.

Sin embargo, los líderes cubanos tienen pocas opciones. Según cifras de su propio gobierno, la economía cayó un 11 % entre 2019 y 2024 y otro 5 % hasta septiembre de 2025. La hiperinflación ha empobrecido a quienes reciben salarios o pensiones estatales.

Eddy Marrero espera en la fila para cargar gasolina con su motocicleta. Es médico de profesión, pero ahora trabaja como mototaxista, transportando gente por la ciudad. “Con esto, gano en un día lo que ganaría en un mes como médico”, dijo. Tener gasolina es fundamental, por supuesto.

Nadie tiene claro qué pasará después, solo que la vida se va a complicar. “Lleva 20 años en una espiral descendente”, dijo un hombre que esperaba en la fila junto a su Lada amarillo. Al preguntarle quién tiene la culpa, responde: “No me meto en política”.