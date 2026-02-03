Embajada de Estados Unidos emite alerta a ciudadanos en Cuba tras apagones
En Cuba se han registrados apagones y diversas afectaciones a servicios básicos, impactando directamente a la población
La inestabilidad en la red eléctrica de Cuba, que ha provocado apagones programados y no programados, así como afectaciones a servicios básicos, llevó a la Embajada de Estados Unidos en la isla a emitir este martes una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos.
De acuerdo con la representación diplomática, las fallas eléctricas han impactado el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. A ello se suma la escasez de combustible, la cual ha afectado al transporte público y privado y ha generado largas filas en las estaciones de servicio.
Ante este panorama, algunos negocios, hoteles y hospitales han recurrido al uso de generadores eléctricos durante los cortes de energía; sin embargo, la embajada advirtió que estos servicios podrían no sostenerse por la limitada disponibilidad de combustible.
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EMITE ADVERTENCIA A CIUDADANOS
La Embajada de Estados Unidos en La Habana exhortó a la población a tomar precauciones y prepararse ante posibles contingencias, recomendando abastecerse de combustible, agua y alimentos, mantener los teléfonos móviles con suficiente carga y estar listos para enfrentar interrupciones prolongadas.
Asimismo, reiteró su recomendación a los ciudadanos estadounidenses que residen en Cuba o planean viajar a ese país para que consideren los casos recientes de negación de entrada, así como el incremento de protestas organizadas por el régimen y dirigidas contra Estados Unidos.
Como parte de la alerta, la representación estadounidense emitió una serie de recomendaciones adicionales, entre ellas revisar las actualizaciones diarias de la Unión Eléctrica (UNE) y seguir sus cuentas en redes sociales, monitorear medios locales, mantener comunicación con familiares y amigos y permanecer atentos ante apagones prolongados.
También sugirió mantener cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles, portar linternas con pilas de repuesto, almacenar alimentos no perecederos y agua, y prever métodos alternativos para atender necesidades médicas que dependan de electricidad o refrigeración.
FORMAS DE CONTACTO CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Finalmente, la embajada compartió medios de información y asistencia para los ciudadanos estadounidenses, al señalar: “Inscríbase en http://step.state.gov para recibir actualizaciones de la Embajada.Asistencia: Embajada de los Estados Unidos, La Habana, Cuba Teléfono: +(53) (7) 839-4100; fuera de horario marque 1, luego 0 Correo electrónico: acshavana@state.gov Síganos en Facebook, Instagram, y X Departamento de Estado Asuntos Consulares: 888-407-4747 o 202-501-4444”.