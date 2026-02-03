Embajada de Estados Unidos emite alerta a ciudadanos en Cuba tras apagones

La inestabilidad en la red eléctrica de Cuba, que ha provocado apagones programados y no programados, así como afectaciones a servicios básicos, llevó a la Embajada de Estados Unidos en la isla a emitir este martes una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos.

De acuerdo con la representación diplomática, las fallas eléctricas han impactado el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. A ello se suma la escasez de combustible, la cual ha afectado al transporte público y privado y ha generado largas filas en las estaciones de servicio.

Ante este panorama, algunos negocios, hoteles y hospitales han recurrido al uso de generadores eléctricos durante los cortes de energía; sin embargo, la embajada advirtió que estos servicios podrían no sostenerse por la limitada disponibilidad de combustible.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EMITE ADVERTENCIA A CIUDADANOS

La Embajada de Estados Unidos en La Habana exhortó a la población a tomar precauciones y prepararse ante posibles contingencias, recomendando abastecerse de combustible, agua y alimentos, mantener los teléfonos móviles con suficiente carga y estar listos para enfrentar interrupciones prolongadas.

Asimismo, reiteró su recomendación a los ciudadanos estadounidenses que residen en Cuba o planean viajar a ese país para que consideren los casos recientes de negación de entrada, así como el incremento de protestas organizadas por el régimen y dirigidas contra Estados Unidos.