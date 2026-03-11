El gobierno de Trump reinicia el programa Global Entry
El programa para personas de EU que viajan al extranjero volvió a funcionar a las 5 a. m. del miércoles
Por: Hamed Aleaziz
El gobierno de Donald Trump reanudó el programa Global Entry el miércoles, apenas unas semanas después de que lo pusiera en pausa debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.
El departamento dijo que había “reactivado” el programa a partir de las 5 a. m., hora del este, y que estaba trabajando para aliviar las interrupciones causadas por el cierre, del que culpó a los demócratas.
TE PUEDE INTERESAR: La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey dijo el miércoles por la mañana que Global Entry se había reanudado en el aeropuerto John F. Kennedy y en el aeropuerto internacional Newark Liberty.
Global Entry permite a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales permanentes que viajan al extranjero recibir una tramitación acelerada a su regreso a Estados Unidos. Los viajeros que se inscriben en el programa deben pagar una cuota, son examinados y conservan el privilegio hasta por cinco años.
En días recientes, la agencia ha informado de amplios retrasos en los aeropuertos, y ha intentado culpar a la oposición de los demócratas a financiar el departamento. Los legisladores demócratas han dicho que están buscando cambios en la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, ha estado llevando a cabo la aplicación de las leyes de inmigración.
La decisión de interrumpir el programa fue sorprendente porque el departamento había animado anteriormente a los estadounidenses a inscribirse. “Tu tiempo es valioso”, se leía en una página web de la agencia en la que se instaba a la gente a inscribirse. “Como miembro preseleccionado de Global Entry, llegas a Estados Unidos, te registras en el quiosco de Global Entry y ya estás en camino. ¿Qué esperas?”.
El Departamento de Seguridad Nacional había dicho a finales de febrero que pondría en pausa sus programas TSA PreCheck y Global Entry para “volver a enfocar al personal del departamento en la mayoría de los viajeros”. Rápidamente dio marcha atrás respecto a PreCheck, un programa de control de seguridad acelerado que gestiona la Administración de Seguridad en el Transporte, que se ve afectada por el cierre.
Estas medidas son algunas de las que está tomando el departamento después de que se suspendiera su financiación el 14 de febrero. Los legisladores no han llegado a un acuerdo sobre una propuesta para restablecer la financiación.
TE PUEDE INTERESAR: Confirma la ONU, el traslado de miles de niños ucranianos a Rusia es un crimen contra la humanidad
Los demócratas se han negado a aprobar el presupuesto del departamento a menos que los republicanos acepten una serie de nuevas restricciones para los agentes de inmigración. Entre ellas, exigir a los agentes que obtengan órdenes judiciales para efectuar detenciones en domicilios, obligarlos a mostrar una identificación visible y prohibir que se cubran la cara. Los republicanos se han opuesto a muchas de las exigencias, que consideran excesivamente onerosas.
Aunque la financiación de la seguridad nacional ha caducado, la mayoría de sus operaciones siguen llevándose a cabo, y los dirigentes del departamento han dicho que las funciones esenciales continuarán. No se espera que el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se vean afectados a menos que se prolongue el cierre.
c. 2026 The New York Times Company