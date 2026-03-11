El gobierno de Trump reinicia el programa Global Entry

Por: Hamed Aleaziz

El gobierno de Donald Trump reanudó el programa Global Entry el miércoles, apenas unas semanas después de que lo pusiera en pausa debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento dijo que había “reactivado” el programa a partir de las 5 a. m., hora del este, y que estaba trabajando para aliviar las interrupciones causadas por el cierre, del que culpó a los demócratas.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey dijo el miércoles por la mañana que Global Entry se había reanudado en el aeropuerto John F. Kennedy y en el aeropuerto internacional Newark Liberty.

Global Entry permite a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales permanentes que viajan al extranjero recibir una tramitación acelerada a su regreso a Estados Unidos. Los viajeros que se inscriben en el programa deben pagar una cuota, son examinados y conservan el privilegio hasta por cinco años.

En días recientes, la agencia ha informado de amplios retrasos en los aeropuertos, y ha intentado culpar a la oposición de los demócratas a financiar el departamento. Los legisladores demócratas han dicho que están buscando cambios en la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, ha estado llevando a cabo la aplicación de las leyes de inmigración.