El grupo de extrema derecha Base se atribuye asesinatos en Ucrania en medio de interrogantes sobre vínculos con Rusia

El ala ucraniana de una organización terrorista prohibida internacionalmente con presuntos vínculos con Rusia sigue reivindicando múltiples asesinatos en Ucrania, después de que se la vinculó con el descarado asesinato de un oficial de inteligencia en Kiev durante el verano.

En una publicación de Telegram, la célula ucraniana de la Base, nacida en Estados Unidos, pero con una red de células en todo el mundo, afirmó “una operación exitosa para eliminar a un agente enemigo en Odesa” en un atentado con coche bomba, del que luego informaron los medios locales ucranianos.

“Este traidor, cuyo nombre aún no podemos revelar en beneficio de la investigación, sirvió a Ucrania , pero su corazón fue vendido al enemigo”, decía la publicación, insinuando que el oficial del “servicio fronterizo” estaba ayudando a Rusia en el sur del país. “Esta acción es solo el comienzo”.

Desde abril del año pasado, la Base ha estado ofreciendo dinero a seguidores y asesinos a sueldo para llevar a cabo asesinatos de militares y funcionarios gubernamentales en Ucrania, coincidiendo con las acusaciones de que su fundador estadounidense, Rinaldo Nazzaro, era un espía del Kremlin .

Nazzaro no respondió a una solicitud de comentarios, pero anteriormente sostuvo que no controla la célula ucraniana y dijo el año pasado que “no está dirigida por el gobierno ruso”.

El excontratista del Pentágono y funcionario del Departamento de Seguridad Nacional ha negado rotundamente las acusaciones de coordinación con los servicios de inteligencia rusos y sus continuas operaciones de sabotaje en toda Europa. A pesar de ello, Nazzaro ha sido vinculado constantemente con células violentas en España —donde miembros de la base fueron arrestados con un alijo de armas a finales del año pasado—, Bélgica y los Países Bajos, entre otros países europeos.

Pero los expertos en el campo de la lucha contra el terrorismo que siguen al grupo terrorista han descrito desde hace tiempo cómo las conexiones de la base con Rusia no son tan fáciles de descartar.

“La reivindicación del asesinato en la operación de la base en Ucrania muestra que quieren ser vistos como operativos, una amenaza constante y, según su declaración, firmemente opuestos al gobierno ruso”, dijo Joshua Fisher-Birch, un analista de extremismo del Proyecto Contra el Extremismo que ha estado siguiendo al grupo durante varios años.

“Este último punto es importante debido a la fuerte impresión, aunque aún no se ha demostrado oficialmente, de que la base y su filial ucraniana están conectadas con operaciones de sabotaje rusas y tienen vínculos con los servicios de inteligencia rusos”.

Fisher-Birch señaló que la célula ucraniana, por ejemplo, “sólo ha hecho públicos los daños causados a individuos, edificios e infraestructuras ucranianos” y no la invasión de militares rusos al país.

The Guardian obtuvo información filtrada de un grupo de chat seguro utilizado por la célula ucraniana de la Base a través de un exmiembro y presenta un panorama inquietante.

“Esta fue una de las operaciones [de la Base]”, dijo la fuente, refiriéndose a la imagen de un cuerpo masculino decapitado con uniforme militar, junto a una camioneta SUV en algún lugar de Ucrania. “Los miembros del grupo rastrearon a un empleado del centro de reclutamiento de Kiev y esperaron a que estuviera solo”.

Otras imágenes mostraban fusiles de asalto Kalashnikov y otras armas, un prisionero atado y capturado junto a dos miembros enmascarados de la Base, y propaganda de la misma. Todas fueron analizadas mediante múltiples detectores de imágenes de inteligencia artificial, lo que indicaba claramente que eran creaciones humanas y no inventos. La fuente anónima, que contactó inicialmente con The Guardian a través de su línea de denuncia cifrada y proporcionó imágenes borrosas de sus credenciales militares, afirmó que el grupo está compuesto por aproximadamente 20 personas y es altamente peligroso.

“El núcleo principal de [la Base] está en Kiev”, dijeron. “Estoy 100% seguro de que también tienen seguidores en Odesa y Járkov”.

Durante el último año, la Base ha publicado videos e imágenes de vehículos policiales y militares incendiados desde el interior de Ucrania, incluyendo al menos una imagen que muestra un incendio provocado en un edificio gubernamental. La Base afirma que pretende obligar al gobierno ucraniano, bajo presión, a que le otorgue un etnoestado blanco en el oeste del país o se enfrentará a una creciente insurgencia neonazi.

Existen preguntas legítimas en torno a la base y sus vínculos con el sabotaje ruso –una de las principales preocupaciones de seguridad entre las agencias de espionaje europeas– y se sospecha que es un engranaje de las operaciones encubiertas del Kremlin que pagan a criminales anónimos para que lleven a cabo ataques terroristas en todo el continente y dentro de Ucrania.

Fisher-Birch revisó las imágenes y cree que son serias.

“Las imágenes indican que el grupo tiene al menos seis miembros en Ucrania, está dispuesto a llevar a cabo ejecuciones brutales y adopta plenamente la imagen del neonazismo, ya sea por ideología genuina o para respaldar los argumentos de la propaganda rusa”, declaró.