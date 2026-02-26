La innovadora propuesta de utilizar la ceniza volcánica del Etna como fertilizante en la agricultura de Italia

En la ciudad siciliana de Giarre, con vistas al monte Etna, Andrea Passanisi, productor de frutas tropicales y cítricas, utiliza un fertilizante inusual en su extensión de tierra de 100 hectáreas (247 acres): ceniza volcánica.

Al igual que cientos de agricultores y habitantes de pueblos rurales en las laderas del volcán más alto y activo de Europa, la familia de este hombre de 41 años ha tenido que lidiar con la molestia de la caída de ceniza volcánica durante generaciones. Pero solo en los últimos años la cantidad de ceniza se ha vuelto tan excesiva que ha requerido un enfoque alternativo.

Con cada erupción, localidades como Giarre experimentan un promedio de 12.000 toneladas de ceniza al día, que el viento puede transportar hasta 800 km (497 millas). En julio de 2024, Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia, situada a los pies del Etna, registró 17.000 toneladas de ceniza al día, cuya recogida tardó casi 10 semanas.

Durante años, a agricultores como Passanisi se les hizo creer que el fenómeno era un peligro para los cultivos, que contaminaba las aguas de riego y que requería equipos especiales y días libres de trabajo para limpiarlo.

Pero un proyecto de cinco años de la Universidad de Catania concientizó sobre el potencial de la ceniza para convertirse en un recurso en el ciclo de producción de diversos sectores, incluida la agricultura. «Nos permite usar menos productos químicos, lo que hace que la fertilización sea más económica y sostenible, respetando el equilibrio de la naturaleza sin abusar de ella», afirma Passanisi. «Es el futuro de la agricultura».

Paolo Roccaro, profesor de ingeniería ambiental e investigador principal de este primer esfuerzo interdisciplinario para resolver la asignación de residuos de cenizas, dice: “Cuando los fenómenos explosivos con fuerte liberación de cenizas comenzaron a intensificarse después de 2011, surgió la necesidad de encontrar una solución sistémica para gestionarlos”.

El estudio definió las características químicas de las cenizas del Etna para proponer su potencial en diferentes campos, desde material para la construcción de carreteras y aislamiento de muros hasta la purificación de agua y tinta para impresoras 3D.

Hasta ahora, su uso informal está funcionando especialmente bien para agricultores como Passanisi y Emilio Sciacca, propietario de viñedos en Linguaglossa, una ciudad a 38 kilómetros del volcán.

“La ceniza del Etna representa un valor añadido para los suelos volcánicos, un regalo para nosotros, los productores, que cae literalmente del cielo”, afirma Sciacca. En lugar de recogerla, Sciacca la deja sobre el terreno, ya que ha descubierto que ayuda a drenar el exceso de agua del suelo y proporciona una fertilización adicional gracias a su composición de hierro, aluminio y sílice.

Sciacca añade: “En este contexto geológico único, nunca podemos ignorar la naturaleza volcánica del suelo y sus magníficos matices, tenemos que aprender a abrazarlos y dejar que se conviertan en nuestra fuerza”.

Aún existen barreras para que esta solución sea apta para uso comercial oficial. Roccaro afirma que la legislación ambiental europea exige que todos los residuos urbanos, incluidas las cenizas volcánicas, se gestionen como residuos municipales. En cuanto son recogidas por el personal de limpieza y los ciudadanos particulares, las cenizas deben recibir el código europeo de residuos necesario para su identificación; en este caso, el CER 20 03 03 para residuos de limpieza viaria. La legislación clasifica este tipo de residuo como no clasificado, lo que significa que no se puede recuperar ni reciclar.

Roccaro afirma: «Está destinado a su eliminación especial en vertederos autorizados, lo que supone costes significativos para los municipios y, por lo tanto, para la comunidad. Estamos hablando de 300 € [261 £] por tonelada para su eliminación, mientras que nuestra investigación ha demostrado que reciclarlo para uso comercial lo reduciría a 30 €». En 2021, decenas de localidades sicilianas en los alrededores del volcán se enfrentaron a la quiebra debido a los costes de limpieza. El proyecto de reciclaje de cenizas dio lugar a la publicación en 2024 de directrices regionales para quienes deseen reutilizar la ceniza volcánica.

Sin embargo, más de un año después, aún no existe una lista de empresas registradas para recolectar y refinar cenizas y reasignarlas a fines productivos. Por ahora, el objetivo es inculcar la idea de que este enfoque alternativo puede funcionar, para que su reutilización sistemática sea más aceptable en un futuro próximo —añade Roccaro—.

Al otro lado de Europa, otro grupo de agricultores ha descubierto los beneficios del fresno. Cuando la última gran erupción del Eyjafjallajökull islandés en 2010 causó disturbios internacionales , los agricultores se apresuraron a proteger a su ganado.

La mayor parte de la actividad agrícola de Islandia depende del pastoreo de ganado vacuno, equino y ovino, que puede morir por intoxicación con flúor tras inhalar o ingerir accidentalmente cenizas caídas. Pero productores de trigo como Thórarinn Ólafsson, que trabajan en las faldas de Eyjafjöll, se dieron cuenta de que, a largo plazo, la ceniza volcánica mejora la calidad de los cultivos.

Normalmente, los cultivos de trigo empiezan a empeorar en el tercer año, pero los que no se tocan durante la retirada de cenizas parecen campos del primer año. Esta mejora estaba definitivamente relacionada con la ceniza volcánica de Eyjafjallajökull, así que empecé a usarla como fertilizante natural, dice Ólafsson.

Otros han empezado a encontrar formas más creativas de reutilizar la ceniza. La ceramista islandesa Guðbjörg Káradóttir incluye cenizas volcánicas de la península sur de la isla en sus creaciones de porcelana. «Sin duda, es una iniciativa de reciclaje interesante, pero también es un símbolo orgulloso de nuestros orígenes, un elemento de nuestro patrimonio cultural que podemos intentar incluir en nuestros productos en lugar de dejar que se lo lleve el viento», afirma Káradóttir.

En Sicilia, mientras la gente espera que comience oficialmente la reutilización comercial de las cenizas, la tarea de convertir enormes bolsas de ceniza en un recurso sigue estando en manos de gente común, como Nilla Zaira D’Urso, una curadora de arte de 42 años.

En 2013, animada por una artista japonesa que visitó su residencia artística en Riposto, uno de los pueblos más afectados por la lluvia de cenizas del Etna, D’Urso comenzó a convertir la ceniza en pequeños recuerdos. «Necesitamos aprovechar al máximo cualquier material de desecho en lugar de verlo todo como una carga», dice D’Urso. «Es cierto que puede ser un huésped insidioso, pero es mejor que la coexistencia funcione: convertir la ceniza en una aliada en lugar de combatirla».