Alertan que un crucero es el epicentro de un presunto brote mortal de hantavirus; se le ha denegado permiso para atracar

Actualmente, unas 150 personas se encuentran atrapadas en el crucero holandés frente a la costa africana después de que tres pasajeros fallecieran y otros enfermaran gravemente con diversos síntomas.

De acuerdo con las autoridades, al lujoso crucero MV Hondius , epicentro de un brote mortal sospechoso de hantavirus, se le ha denegado el permiso para atracar en Cabo Verde, nación insular de África Occidental.

El barco, que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina a la Antártida, había solicitado ayuda a las autoridades sanitarias locales el domingo tras el último fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha permitido el desembarco de nadie, según informó la compañía operadora del crucero.

Por su parte, las autoridades de Cabo Verde afirmaron que no habían permitido que el barco con bandera holandesa atracara como medida de precaución, alegando el “objetivo de proteger la salud pública nacional”.

La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, declaró que estaba “gestionando una grave situación médica” y estudiando la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en las islas de Las Palmas y Tenerife.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido en las últimas semanas a raíz del presunto brote de hantavirus.

Los servicios médicos también están trabajando para intentar evacuar al menos a dos personas con síntomas del virus mortal.

Un hombre holandés de 70 años falleció el pasado 11 de abril tras presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informaron las autoridades.

Su esposa, de 69 años y que se encontraba enferma, fue trasladada posteriormente a Sudáfrica, pero se desplomó en el aeropuerto de Johannesburgo y falleció en un hospital cercano.

Un ciudadano británico enfermo fue desembarcado del barco y evacuado a Sudáfrica el 27 de abril, donde posteriormente dio positivo por hantavirus, una infección poco común transmitida por roedores que puede causar enfermedades respiratorias graves o fiebre hemorrágica.

Un tercer pasajero, identificado como ciudadano alemán, falleció a bordo del barco el sábado.