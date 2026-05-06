El brote de hantavirus se extiende a Europa después de que un pasajero del crucero MV Hondius diera positivo en la prueba al regresar a su país

Las autoridades suizas informaron que el hombre regresó a casa el mes pasado tras un viaje a Sudamérica con su esposa, antes de dar positivo para el virus, que puede permanecer latente hasta ocho semanas.

El brote del mortal hantavirus se ha extendido a Europa después de que un pasajero que ya había abandonado el crucero MV Hondius diera positivo en la prueba al regresar a su país, según anunciaron las autoridades en una alarmante actualización el miércoles.

Según la Organización Mundial de la Salud , acudió a un hospital de Zúrich para someterse a pruebas después de que la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions enviara un correo electrónico a los pasajeros recientes informándoles sobre la propagación del virus, que ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado al menos a cinco.

No se supo de inmediato cuál es el estado del hombre tras el último resultado positivo de la prueba. Su esposa no ha presentado síntomas, pero se encuentra en autoaislamiento por precaución.

Las autoridades sanitarias locales afirmaron el miércoles que “actualmente no existe ningún riesgo para la población suiza”.

Sin embargo, la noticia está generando pánico, dado que el virus parece estar propagándose a través de la “transmisión de persona a persona” y puede ser peligroso durante ocho semanas; el crucero se encuentra varado en alta mar y los países, alarmados, temen permitirle atracar.

El virus suele transmitirse a través de las heces de los roedores, pero una cepa poco común, el virus de los Andes , puede transmitirse entre personas y tiene una tasa de mortalidad del 40%, y es probable que sea la causante del brote.

Maria Van Kerkhove, directora de la OMS para la preparación y prevención de epidemias y pandemias, declaró el martes a los periodistas que “creemos que puede haber cierta transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos”.

Según la Organización Mundial de la Salud, tres personas han fallecido como consecuencia del brote.

Mientras tanto, tres pacientes sospechosos han sido evacuados del MV Hondius en Cabo Verde y están a punto de viajar a los Países Bajos, según confirmó el miércoles Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“ En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, afirmó.

El barco quedó varado en aguas de África Occidental tras negársele el permiso para atracar en Cabo Verde por motivos sanitarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, autorizó al buque a atracar en las Islas Canarias, pero el líder regional de las islas, Fernando Clavijo, se mostró furioso por la decisión.

“ No puedo permitir que entre en las Islas Canarias”, declaró Clavijo al medio local Onda Cero.

“Ni la población ni el gobierno de las Islas Canarias pueden estar tranquilos, porque es evidente que el peligro para la población es real.”

Clavijo, político conservador, ha solicitado una reunión con el socialista Sánchez.

El gobierno de Madrid declaró: “España tiene la obligación moral y legal de ayudar a estas personas, entre las que también hay varios ciudadanos españoles”.

En España, el gobierno central puede imponerse a las autoridades regionales en virtud de su Constitución.