$!OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este día que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a más de una docena de personas y entidades relacionadas con dos redes financieras presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y con actividades de tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado oficial que las medidas forman parte de una investigación coordinada sobre estructuras financieras y operativas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero, traslado de recursos y distribución de drogas ilícitas hacia territorio estadounidense. De acuerdo con la información difundida, los principales señalados son Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, identificados como presuntos operadores de dos redes distintas relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

IDENTIFICAN A MIEMBROS Y MODUS OPERANDI DE RED DE LAVADO DE CRIPTOMONEDAS DEL CÁRTEL DE SINALOA El Departamento del Tesoro indicó que Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien opera desde el estado de Sinaloa, presuntamente encabeza una red dedicada al lavado de dinero proveniente de actividades del narcotráfico vinculadas con Los Chapitos. Según la OFAC, Ojeda Avilés habría coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas y transferirlas a México. Las autoridades estadounidenses señalaron que Ojeda Avilés asumió funciones de operador financiero tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, quien había sido sancionado previamente por la OFAC en septiembre de 2023 por presuntas operaciones de transferencia de recursos ilícitos mediante criptomonedas y sistemas bancarios. Además del presunto lavado de dinero, el Departamento del Tesoro afirmó que Ojeda Avilés también estaría involucrado en la supervisión de envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

PERSONAS Y EMPRESAS INCLUIDAS EN LAS SANCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO Dentro de esta red, las autoridades estadounidenses identificaron a Jesús Alonso Aispuro Félix como supuesto intermediario financiero encargado de gestionar transferencias de ganancias del narcotráfico mediante direcciones de criptomonedas.

Asimismo, Rodrigo Alarcón Palomares fue señalado como colaborador de Ojeda Avilés y presunto facilitador de retiros de dinero en Estados Unidos. El comunicado indica que en abril de 2024 un gran jurado federal en Colorado presentó cargos en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con narcotráfico mediante criptomonedas.

La OFAC también incluyó en las sanciones a Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario y presunto asesor de seguridad de Ojeda Avilés. Según las autoridades estadounidenses, Orozco Romero estaría relacionado con labores de cobro de deudas derivadas de envíos de cocaína. El Departamento del Tesoro señaló que Alfredo Orozco Romero presuntamente controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de RL de CV y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, mediante familiares identificadas como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas prestanombres.

Las sanciones también alcanzan a Grupo Especial Mamba Negra S. de RL de CV, Gorditas Chiwas, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.

SANCIONAN A RED DE LAVADO DE DINERO DEL CARTEL DE SINALOA El Departamento del Tesoro también informó sobre sanciones contra una segunda estructura dedicada al lavado de dinero, presuntamente encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado como prófugo de la justicia estadounidense. Según las autoridades, González Peñuelas habría participado desde 2007 en actividades de producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

El comunicado señala que enfrenta acusaciones en tribunales federales de California y Colorado por cargos relacionados con narcotráfico internacional. Además, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado estadounidense mantienen una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. La OFAC indicó que González Peñuelas opera principalmente desde Sinaloa, con presuntas células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA SANCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO POR LAVADO DE DINERO Entre las personas sancionadas dentro de esta segunda red aparecen Castulo Bojorquez Chaparro y Fredi Ismael García Sandoval, señalados por participar presuntamente en operaciones de producción, distribución de drogas y lavado de dinero mediante negocios establecidos en México. También fueron identificados Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Saenz Aguilar, quienes presuntamente supervisaban operaciones de lavado de dinero y traslado de efectivo desde Estados Unidos hacia México. Asimismo, Noe de Jesús Castro Rocha fue señalado como supuesto colaborador de González Peñuelas en actividades de tráfico de cocaína y heroína.

OFAC DETALLA FUNDAMENTOS LEGALES DE LAS SANCIONES IMPUESTAS A MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA La OFAC explicó que las designaciones fueron realizadas conforme a las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, relacionadas con actividades vinculadas al narcotráfico internacional y organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, quedan restringidas las transacciones realizadas por personas o empresas estadounidenses relacionadas con los bienes de los individuos y compañías sancionadas, salvo autorización expresa de la OFAC.

INVESTIGACIÓN FUE COORDINADA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO El Departamento del Tesoro señaló que las acciones anunciadas derivan de una investigación coordinada encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con participación de la DEA. La dependencia estadounidense informó además que las sanciones fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. “La acción de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”, indicó el comunicado difundido por la OFAC. Las autoridades estadounidenses reiteraron que las medidas buscan combatir las redes financieras, logísticas y operativas relacionadas con la producción y distribución de drogas ilícitas, particularmente fentanilo.

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