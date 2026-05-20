Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez

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    Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez
    Arrestan al boxeador Omar Chávez Carrasco Vanguardia

Omar Chávez es el segundo hijo del boxeador Julio César Chávez en ser arrestado en menos de dos años

El 20 de mayo, de última hora, se reportó la detención del boxeador mexicano, Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del boxeador Julio César Chávez.

El informe de la detención fue compartido para los medios por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El arresto ocurrió a las 8:36 de la mañana, en el sector Aguaruto, Culiacán, Sinaloa. Elementos de la policía estatal preventiva aseguraron al boxeador de 36 años. Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

https://vanguardia.com.mx/deportes/julio-cesar-chavez-interna-a-su-hijo-omar-en-su-clinica-de-rehabilitacion-de-tijuana-BA18098081

Hasta el momento, las autoridades no han desglosado la razón del arresto.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. SIGUE EN JUICIO

Esta no es la primera vez que un hijo del boxeador, Julio César Chávez es arrestado. El 3 de julio del 2025, Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según las autoridades estadounidenses, el boxeador estaba en el territorio sin visa vigente. Posteriormente, Chávez Jr. fue deportado a México, donde fue puesto en custodia por la Fiscalía General de la República, tras vincularlo con actividades relacionadas con el cártel de Sinaloa. La acusación estaba vigente desde el 2023.

https://vanguardia.com.mx/deportes/juez-amplia-tres-meses-la-investigacion-contra-julio-cesar-chavez-jr-vinculado-con-el-crimen-organizado-JI18543291

Desde agosto del 2025, a Julio César Chávez Jr. se le permitió continuar el juicio en libertad condicional mientras se determina su culpabilidad o inocencia. Se destaca que la actual esposa de Julio César Chávez Jr. es viuda del hijo de El Chapo, Édgar Guzmán López.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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