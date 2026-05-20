Hamás: el vídeo de los activistas humillados expresa el ‘sadismo’ de Israel

Tras hacer público un video difundido por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en el que aparecen siendo humillados los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud; el grupo islamista Hamás lo vituperó y aseveró que lo se muestra es un reflejo del “sadismo” y la “decadencia moral” de los mandatarios israelíes. En un comunicado, Hamás explica que con el vídeo lo que se busca es “quebrar la voluntad de los activistas y disuadirlos de su noble y humanitaria labor” en su intento por romper el bloqueo que tiene el gobierno israelí en la Franja de Gaza.

En las imágenes que se pueden observar en este video, dadas a conoce por el Seguridad Nacional en sus redes sociales, se puede ver a los activistas, que están maniatados y hacinados, en un buque militar de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se escucha el himno de Israel. Así también, se observa como Ben Gvir los recibe ya en tierra con un “bienvenidos a Israel” mientras ondea una bandera israelí, y añade “así es como debe ser” al momento en que observa cómo son conducen con la cabeza gacha. Por otra parte, en otra imagen del vídeo, se alcanza a escuchar la voz de una persona que dice: “el objetivo aquí es asegurar que no hay personas en el proceso” al mismo tiempo que policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y estando con las manos maniatadas en la espalda. Además, en el comunicado, Hamás hace responsable a Israel de la seguridad de los activistas y a su vez exige su “liberación inmediata”, solicitando a la comunidad internacional que se presenten las denuncias ante la Corte Penal Internacional con el propósito de que los líderes israelíes tengan que rendir cuentas de unos actos que el grupo islamista califica como “crímenes de guerra y lesa humanidad”.

“Destacamos la importancia del papel humanitario de los pueblos libres del mundo para romper el bloqueo a Gaza y denunciar la brutalidad y la criminalidad de la ocupación (israelí)”, concluye Hamás. CENSURA NETANYAHU EL TRATO A LOS ACTIVISTAS En respuesta a este video, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reprobó la manera en que su ministro de Seguridad Nacional, trata a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, aseverando que dicha conducta “no se ajusta a los valores y normas de Israel”. Asimismo, Netanyahu giró instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los activistas “lo antes posible”, según un comunicado que fue enviado por su oficina derivado de las imágenes publicadas por Ben Gvir en las que se les pueden ver a los activistas hacinados, maniatados y tratados de manera humillante. En este comunicado, Netanyahu precisa que “Israel tiene todo el derecho a impedir” que las flotillas que busquen romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza se van a entrar en las “aguas territoriales” de Israel.

Y el primer ministro se refiere a dichas flotillas como “provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás”. “Sin embargo, prosigue, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel”. “NO LE DAREMOS LA OTRA MEJILLA” En un intento por justificar el video, Gvir, afirmó que los activistas son “partidarios del terrorismo” y que no les va a dar “la otra mejilla”

“Hay algunos en el gobierno que todavía no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo”, acentuó Gvir en su mensaje, escrito después de que el Gobierno italiano convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el vídeo, entre los que hay activististas de 40 países.

“Quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no le daremos la otra mejilla”, Gvir prosigue diciendo que “cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece condiciones terroristas”, por lo que: “si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba”. concluye ministro israelí de Seguridad Nacional.

Desde su arribo al gobierno, Gvir ha impulsado la escasez de alimentos, así como la falta de higiene y el maltrato a los palestinos en los centros de detención o prisiones israelíes, además de promover la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que ya fue aprobada por el Parlamento israelí. ES VERGONZOSA, MINISTRO ISRAELÍ DE EXTERIORES En opinión de Gideon Saar, quien es el ministro israelí de Exteriores, la manera en que actuó Gvir es “vergonzosa”. “Usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez”, escribió Saar en un comunicado publicado en X. “No, usted no representa a Israel”, continua el mensaje, y que que con imágenes como esta “echa por tierra los enormes esfuerzos profesionales y exitoso” de soldados y otros funcionarios.

PINTAN UN MURAL DEDICADO A LOS ACTIVISTAS QUE BUSCAN ROMPER EL CERCO ISRAELÍ EN GAZA Justo cuando el gobierno israelí interceptaba una nueva misión de la Flotilla Global Sumud, un grupo de jóvenes artistas palestinos pintó un mural en el campo de refugiados de Al Bureij, ubicado en el centro de la Franja de Gaza, dedicado a los activistas internacionales que hacen esfuerzos por romper el asedio de Israel en Gaza.

“Quiero dar las gracias a la Flotilla y a todo aquel que intenta llegar a Gaza y ayudarnos a levantar el bloqueo humanitario. No podemos agradecéroslo lo suficiente con palabras, así que os vamos a pintar en las calles de Gaza”, explicó a la Agencia de Noticias a EFE Yumana Yudi, quien es una artista de 21 años y coautora del mural junto a sus compañeros Sahar Ismail y Abdelmuti Ashuor, “La obra está presidida por el retrato del brasileño Thiago Ávila, detenido por las autoridades israelíes a principios de mayo después de ser capturado en aguas internacionales el pasado 30 de abril”, precisa EFE.

“La flotilla marítima ya ha llegado a nuestros corazones y ha demostrado a nuestra gente todo lo que nos apoyan [los activistas]. Por supuesto, todos los habitantes de Gaza los conocemos y saben todo lo que hacen por nosotros”, describe a EFE Abdelmuti, otro joven que es autor del mural.

“Desde Gaza, desde debajo de los escombros y entre bombardeos, te decimos: gracias por nunca dejar sola a Palestina”, agradece Sahar a Thiago Ávila en una publicación en redes sociales. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Publicidad