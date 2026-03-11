El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no acude a su mitin de sucesión

    El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no acude a su mitin de sucesión
    Trump ha advertido repetidamente a Teherán que no elija un líder sin buscar primero su aprobación. EFE

El retrato del líder muerto ocupó el centro del escenario, según imágenes del evento difundidas por los medios estatales

El recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, no se presentó a su propio acto de sucesión en Teherán y los observadores especulan que está herido o escondido por miedo.

Mientras miles de personas se congregaban para celebrar el nombramiento de Jamenei como nuevo líder supremo del país, el nepo baby mulá estaba representado por un simple retrato, uno que era la mitad del tamaño del de su padre, el ayatolá Ali Jamenei.

El retrato del líder muerto ocupó el centro del escenario, según imágenes del evento difundidas por los medios estatales.

“O bien está inconsciente en un hospital, o bien tiene miedo y se esconde en el búnker más profundo que tienen después de ver a su padre convertido en niebla roja”, dijo Khosro Isfahani, director de investigación del grupo opositor Unión Nacional para la Democracia, sobre el desaparecido Khamenei.

Isfahani dijo que Jamenei carece de apoyo público y que sólo fue designado para el cargo debido a la presión del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

“Tiene el carisma de una patata hervida”, bromeó Isfahani.

A pesar de su impopularidad y falta de cualidades de liderazgo, Khosro dijo que el líder de las dos principales facciones de Irán —Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf— están felices de que el hijo de Khamenei esté en la mira.

“Esos dos quieren quedarse al margen y están felices de ver a Mojtaba ser quien se golpee el pecho y tome las riendas”, dijo Khosro.

“Mojtaba es irrelevante y lo ven como un nombramiento de corto plazo porque no va a durar mucho”, añadió, haciendo referencia a la última amenaza de Estados Unidos a Jamenei.

Mojtaba Khamenei, que fue tratado repetidamente por impotencia en Londres y tuvo problemas para engendrar un hijo, no era popular entre los otros clérigos, pero cuenta con el respaldo del poderoso CGRI.

Larijani es ampliamente considerado como el hombre más poderoso de Irán luego de la muerte del ayatolá al comienzo de la guerra, y el funcionario amenazó recientemente al presidente Trump

Trump ha advertido repetidamente a Teherán que no elija un líder sin buscar primero su aprobación, y el comandante en jefe nombró específicamente a Jamenei como un candidato “inaceptable”.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero”, declaró Trump a Axios.

El presidente también dijo a ABC News que el nuevo líder de Irán “no va a durar mucho tiempo” sin su aprobación directa.

