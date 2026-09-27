El papa arremete contra la legalización de la muerte con asistencia médica

LOURDES.-El papa León XIV arremetió contra la legalización de la muerte con asistencia médica como una inmoral “falsa compasión”, al redoblar el domingo la enseñanza católica sobre la vida durante una visita a Lourdes, el santuario católico francés asociado con curaciones milagrosas.

El pontífice Sacudió la política francesa durante años antes de desembocar recientemente en una legislación que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

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La visita de León a Francia ha estado marcada por enormes multitudes — 800 mil en la misa en la icónica Plaza de la Concordia de París — y su mensaje contra el aborto y la muerte asistida.

El domingo, el papa estadounidense celebró una misa ante unas 150.000 personas — muchas en sillas de ruedas — en la pradera junto a la basílica principal de Lourdes.

Luego visitó un centro de atención para personas enfermas en los terrenos del santuario. Buscó alentar especialmente a quienes viven con “terrible dolor” a que tienen una dignidad inherente que ninguna ley o algoritmo puede “eliminar”.

“Por el contrario, es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión”, declaró. “Lo que es legal no es necesariamente moral”, dijo León, ante los aplausos de la multitud.

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858.

El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

León llegó a Lourdes el sábado por la noche procedente de París y de inmediato rezó dentro de la Gruta de las Apariciones y bebió del manantial.

“Ha dado un mensaje de esperanza para Francia, un mensaje de esperanza y grandeza para Francia, y renovación para Francia”, dijo el peregrino parisino Pierre Caziljc.