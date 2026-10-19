El papa insta a cooperación humanitaria entre Ucrania y Rusia durante llamada con Zelenskyy

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    El papa insta a cooperación humanitaria entre Ucrania y Rusia durante llamada con Zelenskyy
    El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, para la tradicional bendición del mediodía tras rezar el Ángelus. AP.

El pontífice también reafirmó el compromiso de la Santa Sede de promover el diálogo y la paz

ROMA.-El papa León XIV habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el lunes, instándolo a cooperar con Rusia para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la asediada ciudad de Oleshky y la evacuación segura de civiles, informó el Vaticano.

León recordó la “grave situación” en Oleshky, en la región ucraniana de Jersón, y le comentó a Zelenskyy sobre su solicitud al presidente ruso Vladímir Putin de un alto el fuego humanitario, según un comunicado del Vaticano.

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El pontífice expresó su esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita que alimentos y ayuda médica lleguen a la ciudad y haga posible la evacuación voluntaria y segura de civiles.

León hizo el llamado a Putin durante una conversación telefónica el viernes, cuando se recuperaba en el hospital Gemelli de Roma de una cirugía para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

El Vaticano indicó que León había expresado profunda preocupación por las condiciones en Oleshky y buscó un alto el fuego que permitiera las entregas de ayuda y las evacuaciones.

La conversación del viernes fue la segunda llamada telefónica conocida de León XIV con Putin desde que se convirtió en papa. Ambos habían hablado previamente el 4 de junio de 2025, cuando su conversación también se centró en la guerra en Ucrania.

León XIV se sometió a una cirugía el 13 de octubre luego que los médicos identificaran un nódulo presuntamente canceroso. Las pruebas confirmaron un adenocarcinoma pulmonar. Recibió el alta el sábado y dijo el domingo, durante su oración del Ángelus, que está retomando lentamente sus funciones.

Se espera que celebre su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el miércoles.

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