Este fue el último sermón del sacerdote Patricio Sánchez, que murió tras caerle una cruz en Guayaquil

La tragedia que envuelve la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari en Guayaquil, Ecuador, ha conmocionado a las redes sociales, así como a las y los fieles y hasta a los no creyentes de muchas partes del Mundo. Y es que el sacerdote ofrecía misa cuando de un momento a otro le cayó encima la imagen de Jesucristo, el accidente alarmó a los presentes y también a las personas que seguían la transmisión en vivo por redes sociales, video que fueron viralizados en internet. No obstante cada aspecto en estas imágenes son impactantes, junto al mensaje que leía de la Biblia durante la misa, en el cual invitaba a fieles a dejar las banalidades, para entregar tiempo a sus seres queridos antes de la muerte.

ESTE ES EL MENSAJE DE PADRE PATRICIO ANTES DE MORIR El último sermón del sacerdote estuvo marcado por una invitación y un recordatorio para dedicar tiempo a Dios, la familia y la fe, recalcando que las cosas materiales y preocupaciones diarias, que ocupan gran parte de la vida, que acumulemos no importan porque algún día moriremos. “Esa marca que siempre debe estar presente, pues es la de Dios. A veces nuestra vida, pues, se torna en cosas materiales, en cosas pasajeras, pero no damos el justo valor a lo que es de Dios”, mencionó el Sacerdote en su reflexión religiosa.

Recalcó que solemos entretener la vida en banalidades y una invitación a valorar la convivencia y el acompañamiento de personas cercanas; sin embargo, llegará un momento en que la vamos a morir y el tiempo de calidad es valioso y “es el mejor gastado”. “¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? A veces lo gastamos en cosas. A veces nuestra vida está entretenida en el celular, en las diferentes cosas que nos presentan, pero a veces ni en el día nos acordamos del Señor, (...) A veces nos pasamos horas, pasan las páginas, discutiendo; en series, en películas, en tantas cosas; y a veces (...) el tiempo de Dios, pues un momentito. (...) ¿Cuándo le rezamos al Señor?”, destacó Sánchez Molinari durante la homilía del 17 de octubre.

En su mensaje, también refirió a la muerte como parte inevitable de la vida humana: “Queridos hermanos, un día todos los que estamos aquí también vamos a morir y a veces el tiempo que hemos utilizado, a veces en cosas [que] no tienen tanto sentido como el tiempo que lo utilizamos en Dios. En ese tiempo que damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, a la esposa o al esposo, a los hijos, a la familia, ese tiempo es el mejor gastado”, fue el mensaje en el último sermón del sacerdote Patricio. Sin embargo, Patricio Alfredo Sánchez Molinari no imaginó que minutos después perdió la vida en un accidente dentro de la misma iglesia. Pese a que no es una advertencia de lo que estaba por ocurrir, la cercanía entre su mensaje y el fallecimiento provocó que el fragmento de la homilía comenzara a difundirse en redes sociales, al recordar las últimas enseñanzas del párroco a sus feligreses.

¿CÓMO OCURRIÓ EN ACCIDENTE? El sacerdote Patricio Alfedo sufrió un accidente el sábado en la ciuda de Guayaquil, Ecuador, al caerle encima una gran cruz mientras realizaba una misa que se estaba transmitiendo en directo por redes sociales. Estaba en la mitad de la ceremonia, frente al altar, cuando la cruz de madera con un Jesús crucificado, que estaba colgada en la pared, cayó hacia adelante y lo golpeó en la cabeza. Algunas mujeres que participaban en la misa lo asistieron de inmediato y en el video de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia. Pese al auxilio, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado. El video del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales este domingo, cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

¿QUIÉN ES EL SACERDOTE PATRICIO ALFREDO? Sánchez pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil, perteneciente a la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de esa ciudad. Uno de los lugares donde dejó una huella importante fue el cantón Vinces, donde ejerció como párroco durante varios años, en la comunidad participó en proyectos de asistencia y promovió actividades para fortalecer la participación de los habitantes en la vida de la Iglesia. Se caracterizaba por tener una relación cercana con las personas y procurar que la parroquia fuera un espacio de acompañamiento para la población; feligreses destacaron su trato sencillo, disposición para escuchar y compromiso con las responsabilidades religiosas. (Con información de EFE)