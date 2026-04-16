Revela Sheinbaum que Citlali Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena

Sheinbaum explicó que la decisión fue tomada luego de que Hernández dialogara con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y manifestara su intención de apoyar directamente al partido y a su Comité Ejecutivo Nacional en la preparación de la próxima contienda electoral.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporarse de lleno a las tareas organizativas de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, confirmó la propia mandataria durante su conferencia matutina.

La mandataria añadió que, aunque lamenta la salida de una colaboradora cercana, respeta la decisión y destacó la relevancia política de la exsecretaria dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

“Me dijo que había hablado con Luisa María y que quería ir a ayudarles al partido”, expresó Sheinbaum al narrar la conversación sostenida con Hernández.

La presidenta reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y relató que la ahora exfuncionaria le comunicó personalmente su determinación.

La salida de Citlalli Hernández ocurre en un momento estratégico para Morena, que busca fortalecer su estructura interna y consolidar su maquinaria territorial con miras a las elecciones intermedias de 2027, en las que estarán en disputa cargos clave a nivel federal y estatal.

La incorporación de perfiles con experiencia política y capacidad de operación, como el de Hernández, forma parte del reacomodo interno del partido gobernante para mantener su hegemonía electoral.

Durante su mensaje, la presidenta adelantó que será en los próximos días cuando se dé a conocer el nombre de la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia creada en esta administración como parte del compromiso gubernamental para fortalecer las políticas públicas de igualdad y atención a la violencia de género.

Hasta ahora, no se ha informado si el relevo provendrá del propio gabinete o de las filas partidistas.

Sheinbaum aprovechó para reconocer la labor de Citlalli Hernández al frente de la dependencia y subrayó que su salida no representa una ruptura, sino una reubicación dentro del mismo movimiento político.

“Siempre tiene un espacio en el gobierno”, afirmó la presidenta, al tiempo que la calificó como una pieza valiosa para la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación.

La decisión también ha generado lecturas políticas sobre la creciente prioridad que Morena otorga desde ahora a la organización electoral de 2027, al integrar a cuadros cercanos al gobierno federal en tareas partidistas.

Con ello, el partido busca anticiparse a la disputa política y reforzar su presencia territorial, especialmente en entidades donde enfrentará desafíos importantes para conservar espacios de poder.

Aunque Citlalli Hernández no ha detallado públicamente cuáles serán sus nuevas responsabilidades dentro de Morena, su experiencia como dirigente, legisladora y operadora política apunta a que tendrá un papel relevante en la estrategia electoral del partido.

Su llegada al Comité Ejecutivo podría fortalecer la coordinación entre la dirigencia nacional y las estructuras estatales en una etapa considerada crucial para la continuidad del proyecto político encabezado por Sheinbaum.