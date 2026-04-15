Inversión para traer agua del Río Pánuco, solución lejana para crisis hídrica en Saltillo: Experto

El doctor Rodolfo Garza señaló que los acuíferos de la región ya se encuentran agotados y no se recuperarán al ritmo del crecimiento urbano.

Ante el agotamiento de los acuíferos, el gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente García, planteó la necesidad de retomar el megaproyecto del acueducto para traer agua desde el río Pánuco. No obstante, especialistas y defensores como Rodolfo Garza Gutiérrez advierten que esta obra, con un costo estimado de entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, podría no ser una solución inmediata para la capital coahuilense.

Respecto a la propuesta de traer agua desde otras cuencas, indicó que “el problema es que un proyecto de esta magnitud tarda décadas en materializarse y no resuelve la crisis que ya existe hoy”. Añadió que el hecho de que el gobernador de Coahuila haya señalado no conocer a fondo el proyecto federal sugiere que Saltillo no tiene asegurado un lugar en dicho acueducto.

Garza advirtió que sería irresponsable realizar inversiones millonarias en este tipo de obras mientras la red de distribución de la ciudad pierde alrededor del 22 por ciento del agua por fugas.

Como alternativas, propuso priorizar la reparación de la infraestructura para reducir pérdidas, fomentar el reúso de agua tratada en la industria y el riego urbano, regular los pozos privados y aplicar tarifas que desincentiven el desperdicio. Asimismo, planteó condicionar el crecimiento industrial a la existencia de una certeza hídrica real.

El experto señaló que estas propuestas no surgen por las declaraciones del titular de AgSal, sino que forman parte de un plan ya presentado ante el Alcalde de Saltillo y al director de la paramunicipal en audiencia pública realizada hace un año, sin que hasta ahora se haya recibido respuesta.

UNA ‘SOLUCIÓN’ COMPLEJA

La ciudad de Saltillo vive un crecimiento económico que presiona sus recursos naturales. De acuerdo a los datos oficiales proporcionados, se destaca que la zona metropolitana ya supera el millón de habitantes en 2026 y enfrenta un déficit anual de casi 15 millones de metros cúbicos de agua.

El acuífero que abastece a la región se encuentra sobreexplotado en un 45 por ciento por encima de su capacidad de recarga, mientras que el nivel del acuífero de Zapalinamé ha descendido 10 metros en el último año.

Garza destacó que, aunque el río Pánuco cuenta con un caudal considerable en su desembocadura, el proyecto enfrenta obstáculos importantes, como factores políticos, ya que el plan federal actual prioriza a entidades como Tamaulipas y Nuevo León, dejando a Coahuila fuera de la planeación.

Otro punto que refiere es la calidad y disponibilidad. “El agua del Pánuco presenta una calidad deficiente por descargas industriales y solo estaría disponible de forma óptima durante tres o cuatro meses al año”.