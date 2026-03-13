El Pentágono informa a legisladores que la guerra con Irán cuesta más de 11 mil 300 mdd

Funcionarios del Pentágono informaron a altos legisladores en una reunión a puerta cerrada el martes que el costo de la guerra contra Irán ya ha superado los 11.300 millones de dólares en sus primeros seis días, pero es probable que el costo real de los primeros días del conflicto sea mucho mayor, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La estimación, presentada durante una sesión informativa clasificada en el Capitolio, parecía limitarse en gran medida a los gastos en municiones y no refleja el costo total de los primeros días del conflicto, según declaró al Guardian una persona familiarizada con el asunto. Otros costos a considerar incluyen el despliegue de fuerzas en la región, los gastos médicos y la reposición de las aeronaves militares perdidas en la guerra.

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La semana pasada, Estados Unidos gastaba alrededor de 2.000 millones de dólares diarios en municiones al comienzo del conflicto, antes de que el gasto se redujera a 1.000 millones de dólares diarios. Se prevé que el coste diario siga disminuyendo a medida que avance la guerra, a menos que la situación se agrave.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos delicados. El Pentágono se había negado previamente a comentar sobre las preguntas relativas al costo de la campaña.

Esta cifra, publicada inicialmente por The New York Times y confirmada por AP, además de por The Guardian, representa la evaluación de costos más detallada que el Congreso ha recibido hasta el momento, mientras los legisladores buscan esclarecer la magnitud de la campaña y las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en un contexto de creciente escrutinio por parte de Donald Trump de iniciar abruptamente un conflicto militar contra Irán.

Los ataques iniciales se basaron en armas de precisión sofisticadas y costosas, como el misil AGM-154 Joint Standoff Weapon, una bomba planeadora cuyo precio oscila entre 578.000 y 836.000 dólares por unidad. La Armada estadounidense adquirió aproximadamente 3.000 de estas municiones hace casi dos décadas.

A medida que avanzaba la campaña, el Pentágono optó por municiones menos costosas, como la Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM). La ojiva más pequeña de la JDAM cuesta alrededor de 1000 dólares, mientras que el kit de guiado que convierte las bombas convencionales en armas de precisión cuesta aproximadamente 38 000 dólares.

Según una persona familiarizada con el asunto, se prevé que el rápido ritmo de consumo de las armas más sofisticadas de Estados Unidos obligue al Congreso a aprobar finalmente un paquete de gasto suplementario en defensa para comprar nuevas municiones y reponer las reservas.

Sin embargo, hasta el momento, la administración de Trump no se ha pronunciado sobre la duración de la guerra contra Irán ni sobre sus objetivos finales, lo que ha generado un creciente escepticismo entre los legisladores de ambos partidos a la hora de aprobar fondos adicionales para un paquete que temen que pueda ser indefinido.