Sheinbaum afirma que el caso Ayotzinapa sigue abierto y presenta nuevas líneas de investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no está cerrada, después de que el Gobierno federal presentó nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el informe presentado por autoridades federales busca dar a conocer nuevos elementos de investigación, pero no representa el cierre del expediente. La presidenta sostuvo que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos.

Entre los nuevos elementos se encuentran el reanálisis de registros telefónicos y celulares utilizados por los normalistas, videograbaciones, testimonios y documentación obtenida durante las investigaciones. Una de las líneas apunta a una funeraria de Iguala, mientras que otra busca determinar quién utilizó algunos teléfonos de los estudiantes que volvieron a registrar actividad después de su desaparición.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, las autoridades también investigan posibles vínculos entre personas relacionadas con una funeraria y miembros de Guerreros Unidos. La hipótesis sobre el uso de instalaciones funerarias forma parte de las nuevas líneas, aunque algunos reportes señalan que todavía no existen pruebas concluyentes que permitan establecer como hecho definitivo qué ocurrió con los estudiantes. Sheinbaum también ha rechazado que su gobierno esté protegiendo al Ejército en la investigación. Días antes afirmó que “no se encubre a nadie” y señaló que las autoridades tienen sus propias investigaciones sobre el caso. La presidenta había adelantado el 25 de septiembre que el informe incluiría información sobre nuevas detenciones, búsquedas realizadas y las bases científicas de las nuevas líneas de investigación. También dijo que los familiares de los 43 ya habían recibido información sobre estos avances durante reuniones con el Gobierno. A 12 años de la desaparición de los estudiantes, el Gobierno federal sostiene que la investigación continúa abierta y que las nuevas indagatorias buscan aportar elementos para determinar qué ocurrió con los normalistas.

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