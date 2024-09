El plan era que las restricciones al asilo impuestas por Biden fueran temporales, pero eso podría cambiar

La orden ejecutiva de Biden estipula que solo las personas que ingresen al país a través de un puerto de entrada oficial y tengan cita podrán solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Existen algunas excepciones para los niños que no lleguen acompañados por un adulto, las víctimas de tráfico humano y quienes se encuentren en una situación de emergencia médica o amenaza grave. Pero, en general, se envía de regreso a las personas rápidamente.

Los funcionarios de la Casa Blanca afirman que no se ha tomado ninguna decisión de hacerle cambios a la política fronteriza. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que la medida anterior del presidente logró reducir los cruces ilegales más del 50 por ciento, pero se negó a confirmar que se estaba considerando una nueva estipulación más estrict a.

Los cruces no han bajado tanto, con todo y la aplicación de las restricciones de Biden . Pero ahora, varios funcionarios del gobierno quieren ampliar el periodo de cruces reducidos requerido a varias semanas, según dos personas enteradas de la orden. Ese cambio reduciría muchísimo las probabilidades de que se eliminen las restricciones en el futuro próximo .

La orden de junio estipula que las restricciones al asilo deben retirarse cuando el número de personas que intentan cruzar ilegalmente se mantenga por debajo de las 1,500 durante una semana . La intención de esta concesión era mostrarles a los demócratas progresistas que la medida solo era una respuesta de Biden al aumento de cruces en la frontera y que no pretendía convertirla en un cambio permanente.

Antes de que se aplicaran las nuevas reglas, los migrantes que cruzaban la frontera ilegalmente buscaban a algún agente fronterizo para entregarse. El sistema migratorio, que no cuenta con suficiente financiamiento ni personal y sufre un sinfín de demoras en sus casos, no podía ir al día. Así que, por lo regular, se liberaba a los migrantes en territorio estadounidense en tanto esperaban a que se evaluara su caso, proceso que, en algunos casos, tardaba años.

Algunos funcionarios de la administración comentaron que los nuevos requisitos hacen más ordenado el proceso. Se permite que más de mil personas al día hagan citas a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, por lo que sigue disponible una opción para solicitar asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, varios defensores de los inmigrantes han hecho notar que la orden impone demasiadas restricciones y les cierra las puertas a personas que necesitan ayuda. El organismo American Civil Liberties Union presentó una demanda en junio en la que argumenta que la orden, entre otras cosas, les niega protecciones legales a las personas que buscan protección.

Un aspecto que destacan los funcionarios estadounidenses en documentos judiciales en respuesta a la demanda es que la orden ha transformado por completo la situación en la frontera. Royce Bernstein Murray, funcionaria de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional, opina que las restricciones deben mantenerse.

Para justificar su postura, escribió que “los encuentros mostrarán un incremento marcado, y eso someterá a una mayor presión no solo a nuestras operaciones en la frontera, sino a comunidades de todo el país”. c.2024 The New York Times Company.

Por Hamed Aleaziz, The New York Times.