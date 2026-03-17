El precio del diésel en EU supera los 5 dólares por galón por la guerra en Irán

NUEVA YORK.- Tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha interrumpido de manera significativa el suministro global de petróleo, el precio del diésel en Estados Unidos alcanzó los 5.4 dólares por galón, el nivel más alto desde diciembre de 2022.

Al momento el precio de la gasolina sin plomo también ha seguido en aumento, y el martes alcanzó los 3.79 dólares por galón frente a los 3.54 dólares del 10 de marzo y los 2.94 dólares del 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, según la AAA.

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Lo anterior se debe a la presión sobre los mercados de crudo causada por la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán y por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

Por su parte el presidente Donald Trump se ha mostrado confiado en que el estrecho de Ormuz, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

Además insiste en organizar una coalición de países para escoltar a los petroleros que atraviesan el enclave.

El republicano ha elogiado ante la prensa la ayuda de los países de Oriente Medio, incluido Israel, mientras acusó a la OTAN de cometer un “error muy tonto” por su negativa a involucrarse en este conflicto.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría allí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado allí”, declaró el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Por su parte Andy Lipow, de la consultora Lipow Oil Associates, las compañías de transporte terrestre y ferroviario están aumentando los recargos por combustible para compensar el alza de costos.

PETRÓLEO DE TEXAS SIGUE SUBIENDO

Entretanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retomó su acenso este martes, hasta superar los 94 dólares el barril.

Los analistas coinciden en que los precios del combustible seguirán subiendo hasta que se normalice el suministro, y el propio secretario de energía estadounidense, Chris Wright, señaló el domingo que es de esperar una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para verano.

“Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)”, afirmó Wright a la cadena NBC, donde señaló que “hay una buena posibilidad” de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine “el mayor riesgo para el suministro energético mundial”.

Expliucó que cuando finalice la guerra “habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Oriente Medio”.