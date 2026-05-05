$!Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una ficha informativa sobre el hantavirus tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, que se dirigía hacia las Islas Canarias, donde se reportaron tres personas fallecidas y al menos cuatro casos adicionales entre pasajeros y tripulación. La OMS señaló que el objetivo es ofrecer información clara para evitar desinformación sobre este virus y sus riesgos.

HANTAVIRUS: UN VIRUS ZOONÓTICO CON IMPACTO VARIABLE De acuerdo con la OMS, los hantavirus son patógenos que se alojan de manera natural en roedores y que pueden transmitirse ocasionalmente a los humanos. La gravedad de la enfermedad depende del tipo de virus y la región geográfica. En el continente americano, la infección puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una afección de rápida progresión que afecta pulmones y corazón. En Europa y Asia, se presenta como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que compromete principalmente los riñones y los vasos sanguíneos. Aunque se trata de una enfermedad poco común, puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

CÓMO SE TRANSMITE EL HANTAVIRUS La transmisión ocurre principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados o por la inhalación de partículas contaminadas en el ambiente. La OMS detalla los principales mecanismos: - Contacto con orina, heces o saliva de roedores - Inhalación de partículas en espacios cerrados o mal ventilados - Mordeduras de roedores (menos frecuente) En casos excepcionales, se ha documentado transmisión de persona a persona, principalmente con el virus de los Andes y bajo condiciones de contacto estrecho y prolongado. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE CONTAGIO DE HANTAVIRUS El organismo internacional advierte que ciertas actividades incrementan la exposición al virus: - Limpieza de espacios infestados sin medidas de protección - Actividades agrícolas o forestales - Permanecer en viviendas con presencia de roedores - Contacto con entornos naturales contaminados SÍNTOMAS DEL HANTAVIRUS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA El periodo de incubación puede variar entre una y ocho semanas. Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades: - Fiebre - Dolor de cabeza - Dolores musculares - Náuseas, vómitos o dolor abdominal - En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente: - Dificultad para respirar - Acumulación de líquido en pulmones - Presión arterial baja - Insuficiencia renal - Shock

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HANTAVIRUS La OMS señala que el diagnóstico temprano es complejo debido a la similitud con otras enfermedades como gripe, COVID-19 o dengue. La confirmación se realiza mediante: - Pruebas serológicas (anticuerpos IgM e IgG). - Métodos moleculares como RT-PCR. - Evaluación clínica con antecedentes de exposición. Actualmente no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna. La atención médica se basa en cuidados de soporte: - Monitoreo clínico continuo. - Manejo de complicaciones respiratorias, cardíacas y renales. - Atención en unidades de cuidados intensivos en casos graves. LETALIDAD DEL HANTAVIRUS ALCANZA HASTA EL 50% EN AMÉRICA A nivel global, las infecciones por hantavirus son consideradas poco comunes. Sin embargo, presentan tasas de letalidad variables: entre 1 % y 15 % en Asia y Europa, y hasta el 50 % en América en algunos casos. Se estima que cada año se registran entre 10 mil y más de 100 mil infecciones en el mundo, con mayor incidencia en Asia y Europa. En el continente americano, aunque el número de casos es menor, la enfermedad mantiene una tasa de mortalidad elevada, lo que la convierte en un tema relevante para la salud pública. MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE HANTAVIRUS La OMS subraya que la prevención se centra en evitar el contacto con roedores y sus secreciones. Entre las principales recomendaciones se encuentran: - Mantener limpios hogares y lugares de trabajo. - Sellar accesos por donde puedan entrar roedores. - Almacenar alimentos de forma segura. - Evitar barrer en seco zonas contaminadas. - Humedecer superficies antes de limpiarlas. - Utilizar protección al realizar labores de limpieza. - Lavarse las manos con frecuencia.

OMS DESTACA QUE TRABAJA DE MANERA COORDINADA PARA CONTROLAR POSIBLES BROTES DE HANTAVIRUS La OMS indicó que el riesgo de transmisión en hospitales es bajo si se aplican protocolos adecuados, como higiene de manos y precauciones estándar. La OMS informó que trabaja de manera coordinada con distintos países para fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad de diagnóstico en laboratorios y reforzar la comunicación de riesgos. Asimismo, impulsa estrategias bajo el enfoque de “Una sola salud”, que integra la relación entre la salud humana, animal y ambiental. El organismo internacional reiteró que, pese a los casos registrados en el crucero MV Hondius, el riesgo para la población en general sigue siendo bajo, siempre que se mantengan las medidas de prevención y control recomendadas.

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