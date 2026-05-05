Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas
    La OMS explica qué es el hantavirus, cómo se transmite y por qué el riesgo para la población general sigue siendo bajo tras brote en crucero. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Enfermedades
Virus

Localizaciones


España

Organizaciones


OMS

La OMS difunde información clave sobre hantavirus tras brote en crucero MV Hondius rumbo a Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una ficha informativa sobre el hantavirus tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, que se dirigía hacia las Islas Canarias, donde se reportaron tres personas fallecidas y al menos cuatro casos adicionales entre pasajeros y tripulación.

La OMS señaló que el objetivo es ofrecer información clara para evitar desinformación sobre este virus y sus riesgos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/espana-recibira-crucero-mv-hondius-tras-brote-de-hantavirus-suman-siete-casos-oms-MB20479656

HANTAVIRUS: UN VIRUS ZOONÓTICO CON IMPACTO VARIABLE

De acuerdo con la OMS, los hantavirus son patógenos que se alojan de manera natural en roedores y que pueden transmitirse ocasionalmente a los humanos. La gravedad de la enfermedad depende del tipo de virus y la región geográfica.

En el continente americano, la infección puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una afección de rápida progresión que afecta pulmones y corazón. En Europa y Asia, se presenta como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que compromete principalmente los riñones y los vasos sanguíneos.

Aunque se trata de una enfermedad poco común, puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

$!Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas

CÓMO SE TRANSMITE EL HANTAVIRUS

La transmisión ocurre principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados o por la inhalación de partículas contaminadas en el ambiente. La OMS detalla los principales mecanismos:

- Contacto con orina, heces o saliva de roedores

- Inhalación de partículas en espacios cerrados o mal ventilados

- Mordeduras de roedores (menos frecuente)

En casos excepcionales, se ha documentado transmisión de persona a persona, principalmente con el virus de los Andes y bajo condiciones de contacto estrecho y prolongado.

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE CONTAGIO DE HANTAVIRUS

El organismo internacional advierte que ciertas actividades incrementan la exposición al virus:

- Limpieza de espacios infestados sin medidas de protección

- Actividades agrícolas o forestales

- Permanecer en viviendas con presencia de roedores

- Contacto con entornos naturales contaminados

SÍNTOMAS DEL HANTAVIRUS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA

El periodo de incubación puede variar entre una y ocho semanas. Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades:

- Fiebre

- Dolor de cabeza

- Dolores musculares

- Náuseas, vómitos o dolor abdominal

- En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente:

- Dificultad para respirar

- Acumulación de líquido en pulmones

- Presión arterial baja

- Insuficiencia renal

- Shock

$!Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HANTAVIRUS

La OMS señala que el diagnóstico temprano es complejo debido a la similitud con otras enfermedades como gripe, COVID-19 o dengue. La confirmación se realiza mediante:

- Pruebas serológicas (anticuerpos IgM e IgG).

- Métodos moleculares como RT-PCR.

- Evaluación clínica con antecedentes de exposición.

Actualmente no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna. La atención médica se basa en cuidados de soporte:

- Monitoreo clínico continuo.

- Manejo de complicaciones respiratorias, cardíacas y renales.

- Atención en unidades de cuidados intensivos en casos graves.

LETALIDAD DEL HANTAVIRUS ALCANZA HASTA EL 50% EN AMÉRICA

A nivel global, las infecciones por hantavirus son consideradas poco comunes. Sin embargo, presentan tasas de letalidad variables: entre 1 % y 15 % en Asia y Europa, y hasta el 50 % en América en algunos casos. Se estima que cada año se registran entre 10 mil y más de 100 mil infecciones en el mundo, con mayor incidencia en Asia y Europa.

En el continente americano, aunque el número de casos es menor, la enfermedad mantiene una tasa de mortalidad elevada, lo que la convierte en un tema relevante para la salud pública.

MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE HANTAVIRUS

La OMS subraya que la prevención se centra en evitar el contacto con roedores y sus secreciones. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- Mantener limpios hogares y lugares de trabajo.

- Sellar accesos por donde puedan entrar roedores.

- Almacenar alimentos de forma segura.

- Evitar barrer en seco zonas contaminadas.

- Humedecer superficies antes de limpiarlas.

- Utilizar protección al realizar labores de limpieza.

- Lavarse las manos con frecuencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estas-son-las-posibles-causas-del-brote-de-hantavirus-en-el-crucero-mv-hondius-DO20481561

OMS DESTACA QUE TRABAJA DE MANERA COORDINADA PARA CONTROLAR POSIBLES BROTES DE HANTAVIRUS

La OMS indicó que el riesgo de transmisión en hospitales es bajo si se aplican protocolos adecuados, como higiene de manos y precauciones estándar.

La OMS informó que trabaja de manera coordinada con distintos países para fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad de diagnóstico en laboratorios y reforzar la comunicación de riesgos. Asimismo, impulsa estrategias bajo el enfoque de “Una sola salud”, que integra la relación entre la salud humana, animal y ambiental.

El organismo internacional reiteró que, pese a los casos registrados en el crucero MV Hondius, el riesgo para la población en general sigue siendo bajo, siempre que se mantengan las medidas de prevención y control recomendadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Virus

Localizaciones


España

Organizaciones


OMS

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
NosotrAs: Crianza sin violencia

NosotrAs: Crianza sin violencia
Enrique Díaz Vega (izq. abajo), exsecretario de Finanzas de Sinaloa, es señalado en investigaciones estadounidenses –de acuerdo con Loret de Mola– como el enlace que entregaba portafolios de dinero en efectivo a los hijos de López Obrador.

¡Portafolios con cash! Loret revela cómo el Cártel de Sinaloa financiaba a los hijos de AMLO desde el gobierno de Rocha

La activista pidió intervención de Conapred y Profeco para revisar protocolos de atención a pacientes.

Viva Aerobús deja varada a activista con insuficiencia renal en el AIFA
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido?
La Beca Rita Cetina continúa ampliando su cobertura en México e incorpora a estudiantes de primaria.

Beca Rita Cetina 2026: cuándo recibirán el primer pago alumnos de primaria
Apuestas. De íconos consolidados a nuevas estrellas, la alfombra de la Met Gala brilló con propuestas arriesgadas y creativas

Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero