Emisión de metano al 51% coloca a México como el mayor contaminante de Norteamérica

La IEA destacó en el informe Rastreador Global de Metano 2025, publicado esta semana, que si bien el país emitió menos millones de toneladas de metano a la atmósfera en 2025, la intensidad de las emisiones o el desperdicio al producir cada barril de petróleo o cada pie cúbico de gas fue mayor a la de sus socios comerciales en la región.

A pesar de sus compromisos ambientales, México fue el país de Norteamérica con la menor eficiencia en el control de emisiones de metano a la atmósfera en 2025, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía ( IEA ). Y para 2026 las cosas no pintan mejor.

Así, mientras México producía alrededor de 1.4 millones de toneladas de metano, la intensidad o el desperdicio fue de 1.2 por ciento por cada barril de petróleo o por cada metro cúbico de gas producido. Estados Unidos registró 18,4 millones de emisiones, pero su intensidad fue de 0,9 por ciento, y Canadá contabilizó 2,7 millones de emisiones con un desperdicio de 0,5 por ciento por cada barril.

De hecho, el informe exponen que México está por encima del promedio mundial en intensidad, mientras que Estados Unidos está cerca del promedio y Canadá muy por debajo. América del Norte produjo el año pasado casi 24 millones de toneladas de metano, de las cuales el 50 por ciento provino de la producción de petróleo y gas no convencionales.

El metano se libera principalmente en la extracción, procesamiento y transporte de petróleo y gas, ya sea por fugas, venteo intencional o combustión incompleta en las antorchas de las refinerías, explica la Agencia.

Para México las cosas no pintan bien en el arranque de este año. Las emisiones de metano, una de las métricas más vigiladas por inversionistas para evaluar la sostenibilidad de una empresa, se dispararon a 234 mil toneladas en el primer trimestre de 2026, un 51.2 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado, señala el reporte financiero de la empresa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Incluso, estas emisiones han sido las más elevadas desde que Pemex comenzó a informar de estos datos en su reporte, que fue en el primer trimestre de 2025. De hecho, sus datos contrastan con los de la IEA, ya que reportó que produjo 764 mil toneladas de metano el año pasado, poco menos de la mitad de lo que reportó la agencia internacional.