¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour

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    ¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour
    Fiesta. La ‘ola morada’ invade México con conciertos agotados y una euforia que cruza fronteras. FOTO: ARCHIVO

La banda surcoreana cantará en tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros

La Ciudad de México recibirá a la banda surcoreana BTS para la serie de tres conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, comenzando este 7 de mayo. Sin embargo, desde todas las ciudades donde residen sus fanáticas se podrá vivir la expectativa y la emoción de tener en el país a una de las agrupaciones con mayor impacto mediático y huella dentro del K-pop.

El fenómeno de la llamada ‘ola morada’ del Arirang World Tour provocó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera más fechas para las jóvenes mexicanas, lo que aún permanece en el aire, pues no se ha descartado que en un futuro los cantantes regresen.

Decenas de páginas de fans, incluso de Saltillo, lanzaron recomendaciones para quienes asistirán a la Ciudad de México para vivir de cerca las nuevas canciones y las coreografías que han impuesto tendencia.

LOS SHOWS

Hace unos días se liberaron más boletos para las presentaciones y, más allá de los dramas o estafas en redes sociales, se pudo palpar la emoción de las ARMY por estar entre los países elegidos con el paso de los artistas coreanos y como era de esperarse también se agotaron.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook demostrarán ahora en vivo que cada momento de espera de sus seguidores, cada peso invertido en el boleto del show y cada expectativa valdrán la pena para encontrarse con sus fanáticas mexicanas y también con algunas provenientes de otras partes de Latinoamérica.

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PETICIONES DE LA EMPRESA

Entre las principales normas, impuestas por Bighit y Hybe a través de Weverse, y compartidas por la Fanbase BTS Army México, destacan evitar la invasión de espacios privados, no acosar ni perseguir a los artistas, respetar las restricciones de grabación y abstenerse de difundir información sensible.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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