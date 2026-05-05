¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour
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La banda surcoreana cantará en tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros
La Ciudad de México recibirá a la banda surcoreana BTS para la serie de tres conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, comenzando este 7 de mayo. Sin embargo, desde todas las ciudades donde residen sus fanáticas se podrá vivir la expectativa y la emoción de tener en el país a una de las agrupaciones con mayor impacto mediático y huella dentro del K-pop.
El fenómeno de la llamada ‘ola morada’ del Arirang World Tour provocó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera más fechas para las jóvenes mexicanas, lo que aún permanece en el aire, pues no se ha descartado que en un futuro los cantantes regresen.
Decenas de páginas de fans, incluso de Saltillo, lanzaron recomendaciones para quienes asistirán a la Ciudad de México para vivir de cerca las nuevas canciones y las coreografías que han impuesto tendencia.
LOS SHOWS
Hace unos días se liberaron más boletos para las presentaciones y, más allá de los dramas o estafas en redes sociales, se pudo palpar la emoción de las ARMY por estar entre los países elegidos con el paso de los artistas coreanos y como era de esperarse también se agotaron.
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook demostrarán ahora en vivo que cada momento de espera de sus seguidores, cada peso invertido en el boleto del show y cada expectativa valdrán la pena para encontrarse con sus fanáticas mexicanas y también con algunas provenientes de otras partes de Latinoamérica.
PETICIONES DE LA EMPRESA
Entre las principales normas, impuestas por Bighit y Hybe a través de Weverse, y compartidas por la Fanbase BTS Army México, destacan evitar la invasión de espacios privados, no acosar ni perseguir a los artistas, respetar las restricciones de grabación y abstenerse de difundir información sensible.