¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour

La Ciudad de México recibirá a la banda surcoreana BTS para la serie de tres conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, comenzando este 7 de mayo. Sin embargo, desde todas las ciudades donde residen sus fanáticas se podrá vivir la expectativa y la emoción de tener en el país a una de las agrupaciones con mayor impacto mediático y huella dentro del K-pop.

El fenómeno de la llamada ‘ola morada’ del Arirang World Tour provocó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera más fechas para las jóvenes mexicanas, lo que aún permanece en el aire, pues no se ha descartado que en un futuro los cantantes regresen.

Decenas de páginas de fans, incluso de Saltillo, lanzaron recomendaciones para quienes asistirán a la Ciudad de México para vivir de cerca las nuevas canciones y las coreografías que han impuesto tendencia.