Los hutíes, respaldados por Irán, se apoderan de la estratégica ciudad portuaria de Yemen

Este avance amenaza la puerta de entrada meridional al Mar Rojo, justo cuando Arabia Saudí ha dependido cada vez más de esa ruta para evitar el estrecho de Ormuz, lo que ejerce presión sobre las rutas marítimas cruciales a ambos lados de la península arábiga y aumenta el riesgo de nuevas interrupciones en el tráfico de petróleo y mercancías a través de un punto estratégico clave para el comercio mundial.

Las fuerzas hutíes, respaldadas por Irán, tomaron el jueves la estratégica ciudad portuaria de Mocha, en Yemen, y avanzaron hacia posiciones con vistas al estrecho de Bab el-Mandeb, abriendo un nuevo frente potencialmente peligroso para el comercio mundial, ya que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz sigue estando gravemente restringido.

«Ahora tenemos a Irán controlando Ormuz por un lado de la península arábiga, y a los hutíes controlando Bab el-Mandeb por el otro», declaró Hisham Al-Omeisy, asesor principal sobre Yemen del Instituto Europeo de la Paz, a Fox News Digital. «Esto, básicamente, va a disparar los precios —del petróleo, de los bienes y de todo lo demás— exponencialmente».

Un alto funcionario del gobierno declaró a Fox News Digital: «Estados Unidos está centrado en proteger sus intereses fundamentales de seguridad nacional, como garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo, al tiempo que empodera a sus socios regionales para que lideren la gestión y resolución de los desafíos de seguridad regionales. Mantenemos un diálogo constante con Arabia Saudita y el Gobierno de la República de Yemen en relación con la estabilidad regional».

Fuentes del gobierno yemení informaron el jueves que los hutíes capturaron Mocha y alcanzaron las islas Hanish, mientras que las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita se retiraron hacia el sur, en dirección a Dhubab, situada en el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la estratégica isla de Perim.

El control de Dhubab y Perim sería crucial para afianzar su dominio sobre el estrecho, según informaron fuentes gubernamentales yemeníes a Reuters el 10 de septiembre.

El estrecho de Bab el-Mandeb tiene apenas 29 kilómetros de ancho en su punto más angosto y conecta el océano Índico y el golfo de Adén con el mar Rojo y, más al norte, el canal de Suez. Es una importante vía de comunicación para el transporte de mercancías entre Asia y Europa, así como para el envío de energía.

Su importancia ha crecido drásticamente durante el conflicto con Irán.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó el 9 de septiembre que el transporte de petróleo crudo y líquidos derivados del petróleo a través del estrecho de Bab el-Mandeb promedió 8,1 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, frente a los 5,4 millones de barriles diarios del último trimestre de 2025.

Al mismo tiempo, el flujo a través del estrecho de Ormuz se desplomó de 21,6 millones de barriles diarios a tan solo 4,9 millones. La EIA atribuyó el aumento en Bab el-Mandeb, en parte, a que Arabia Saudita desvió el crudo a través de su oleoducto Este-Oeste hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, para evitar Ormuz.

Al-Omeisy afirmó que el peligro va más allá de los avances geográficos de los hutíes. Añadió que las fuerzas gubernamentales en retirada dejaron atrás material militar que podría fortalecer a las fuerzas hutíes en otros frentes.

“La gente está centrada en tomar Mocha y esos puestos avanzados en el Mar Rojo”, dijo Al-Omeisy. “Pero la situación militar es terrible, en particular el equipo, las municiones, los vehículos y los drones que había en esos campamentos militares, que ahora pueden usar contra las fuerzas gubernamentales en otros lugares”.

Según informó Reuters el jueves, el suministro de armas iraníes y la guía directa de la Guardia Revolucionaria iraní ayudaron al avance de los hutíes, citando fuentes del gobierno yemení, iraníes y regionales. Dos fuentes iraníes declararon a Reuters que Teherán había ordenado a los hutíes intensificar los ataques contra Arabia Saudita y les prometió financiación adicional, armas y oficiales de alto rango. Irán ha negado públicamente dirigir las operaciones de los hutíes.

La incautación se produce en medio de lo que la organización de monitoreo de conflictos ACLED describió el 9 de septiembre como la escalada más grave entre los hutíes y el bando respaldado por Arabia Saudí desde que se reanudaron las hostilidades a mediados de julio.

Según un análisis publicado el 9 de septiembre, la ACLED registró al menos 276 víctimas mortales entre el 3 y el 7 de septiembre, a medida que los enfrentamientos se extendían por al-Dali, al-Bayda, Marib, Shabwa, al-Jawf, al-Hudayda y Taizz.

Sherwan Hindreen Ali, gerente de investigación de ACLED para Oriente Medio, afirmó que los combates a lo largo de la costa del Mar Rojo se habían intensificado particularmente, ya que ambos bandos buscaban el control de un territorio de importancia estratégica directa para Bab el-Mandeb.

“Los combates seguirán concentrados en los frentes de la costa del Mar Rojo, en Al-Hudaydah y Taizz, donde tanto los hutíes como Arabia Saudí/el Gobierno Regional de la República Islámica tienen un interés personal en reclamar todo el territorio para privar a la otra parte del control efectivo del estrecho de Bab el-Mandab”, dijo Ali en un análisis.

Arabia Saudí también se ha involucrado más profundamente.

Ali afirmó que las fuerzas saudíes lanzaron al menos 15 ataques contra los hutíes entre el 3 y el 7 de septiembre, principalmente en los alrededores de Taizz, lo que supone el mayor número de ataques saudíes desde que Riad reanudó las hostilidades militares contra los hutíes en julio.

Los hutíes respondieron el 8 de septiembre con lo que Ali describió como su mayor oleada de ataques directos contra territorio saudí desde marzo de 2022, lanzando decenas de drones y misiles balísticos hacia Abha, Jizan, Najran y Khamis Mushait. Ali afirmó que los ataques dejaron 73 heridos.

La escalada de los combates supone ahora una prueba temprana para el nuevo acuerdo de defensa conjunta entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía.

Al-Omeisy afirmó que la respuesta internacional permitió a los hutíes explotar las divisiones entre sus oponentes.

“Los hutíes también son expertos en aprovechar las divisiones y las demoras; se mueven rápidamente sobre el terreno para imponer el statu quo mientras la comunidad internacional debate los méritos, las responsabilidades y los costos de una intervención.”

Esta escalada también plantea interrogantes sobre el acuerdo de defensa recientemente firmado entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía.

El acuerdo, firmado el mes pasado en La Meca, establece que un ataque armado contra un miembro será considerado un ataque contra los tres, informó Reuters el 10 de septiembre.

Pero después de que drones y misiles balísticos hutíes atacaran ciudades e infraestructura energética saudíes esta semana, Pakistán declaró el jueves que actualmente no se está debatiendo ninguna respuesta militar en virtud del pacto.

“En este momento no se está debatiendo nada al respecto”, declaró Sajjad Haider Khan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, según Reuters. “Cuando llegue el momento, actuaremos conforme al acuerdo”.

Mientras tanto, los hutíes han afirmado que la navegación internacional a través del Mar Rojo y Bab el-Mandeb sigue siendo segura, al tiempo que mantienen que los buques saudíes están sujetos al bloqueo que anunciaron previamente, según informó Reuters el jueves.

Al-Omeisy advirtió que revertir los últimos avances territoriales de los hutíes podría volverse cada vez más difícil.

“Los hutíes son muy buenos capturando posiciones, se atrincheran muy bien”, dijo. “Envían refuerzos masivos, y luego va a ser extremadamente difícil expulsarlos de esas zonas”.

Los mercados petroleros ya estaban reaccionando el jueves a la creciente amenaza regional. El crudo Brent subió más del 5% hasta los 106,60 dólares por barril a última hora de la mañana del jueves, mientras que el crudo estadounidense superó los 100 dólares por primera vez desde mayo, según Reuters.